США обеспокоены угрозами Ирана Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Соединенные Штаты обеспокоены угрозами Ирана в адрес Саудовской Аравии и без колебаний ответят в случае необходимости, заявил во вторник представитель Белого дома.

«Мы обеспокоены профилем угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами», — заявил представитель Совета национальной безопасности. «Мы без колебаний выступим в защиту наших интересов и партнеров в регионе», — добавил он.

Чиновник выступил после того, как Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с Соединенными Штатами, предупредив о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве.

Пресс-служба правительства Саудовской Аравии не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

Верховный главнокомандующий Революционной гвардии Ирана Хосейн Салами 20 октября опубликовал то, что он назвал предупреждением саудовским лидерам не полагаться на Израиль, и упомянул их «стеклянные дворцы».

Эр-Рияд благословил заключенные при посредничестве США соглашения, в соответствии с которыми два его союзника в Персидском заливе установили связи с Израилем в 2020 году, создав новую региональную антииранскую ось, но в прошлом году он также начал прямые переговоры с Тегераном, пытаясь сдержать напряженность в середина залива. Неуверенность в приверженности США региону.

Саудовская Аравия обвинила Иран в ракетной атаке и атаке беспилотников на ее нефтяные объекты в 2019 году, что Тегеран отрицает. Известные силы шиитов и мусульман-суннитов соревнуются на протяжении десятилетий, поддерживая союзников, ведущих опосредованные войны по всему региону.

Последние опасения возникли на фоне натянутых отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном после того, как возглавляемый Саудовской Аравией альянс ОПЕК+ в прошлом месяце принял решение сократить целевые показатели добычи нефти, что вызвало опасения по поводу повышения цен на бензин в Соединенных Штатах.

Президент Джо Байден заявил, что отношения США с Эр-Риядом будут иметь последствия, а несколько сенаторов призвали Белый дом заморозить любое сотрудничество с Эр-Риядом, включая продажу оружия. Саудовская Аравия сильно зависит от Соединенных Штатов в плане своей безопасности.

Соединенные Штаты заявили, что Иран предоставил России беспилотники для использования в войне против Украины, что побудило Вашингтон отказаться от усилий по возобновлению ядерной сделки с Ираном, от которой президент Дональд Трамп отказался в 2018 году.

Репортаж Стива Холланда, редактирование Джози Као и Майкла Перри

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