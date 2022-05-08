США обновили список санкций против России

Минфин США опубликовал список российских компаний и физических лиц, в отношении которых 8 мая 2022 года были введены новые санкции.

Соответствующее заявление было сделано интернет сайт Из Минфина США, сообщает корреспондент сайта «Укринформ».

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выявило лиц и организации, имеющие критическое отношение к способности России вести войну против Украины. В их число входят члены правления двух наиболее важных российских банков, российский государственный банк и 10 ее дочерних компаний, а также поддерживаемый государством производитель оружия и три контролируемых государством российских телеканала, которые приносят доход государству», — говорится в отчете.

24 февраля OFAC назначило первого заместителя председателя правления Российского публичного акционерного общества «Сбербанк России» (Сбербанк). Сегодня OFAC назначило восемь действующих и новых членов правления Сбербанка. Кроме того, OFAC назначило 27 членов Совета директоров Газпромбанка.

В санкционный список также попал Московский индустриальный банк (МИБ), государственный банк, активно участвующий в секторе финансовых услуг в России, и 10 его дочерних компаний, а именно ООО «Агропромышленный комплекс Воронежский», ООО «Аннинский элеватор», ООО «Аудитконсалт», ООО «Белинвестстрой». и ООО «Две Столицы», ООО «Контракт», ООО «Ладога», ООО «Некоммерческая организация Фонд Химическое Разоружение и Конверсия», ООО «Азовская Зерновая Компания», ООО «Эксплуатирующая Компания Центр».

Под санкции попало и ООО «Промтехнология», которое производит винтовки марки ORSIS и поставляет свою продукцию российским военным и спецслужбам. «Промтехнология» давно связана с правительством России.

OFAC также оценило три самых просматриваемых государственных телеканала в России, а именно «Первый канал Россия», «Россия-1» и НТВ.

Кроме того, министерство финансов США приняло меры, чтобы «перекрыть доступ России к некоторым ключевым услугам американских компаний, которые российские компании и российская элита используют для накопления богатства, получения доходов для военной машины Путина и уклонения от санкций».

МК