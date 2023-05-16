США объявляют об уголовных делах, связанных с потоком технологий и информации в Россию, Китай и Иран

ВАШИНГТОН (AP) — Министерство юстиции во вторник объявило о серии уголовных дел, чтобы выследить незаконный поток конфиденциальных технологий, Включая код для программы Apple по созданию беспилотных автомобилей и материалы, используемые в ракетах для иностранных противников, таких как Россия, Китай и Иран.

Некоторые предполагаемые кражи выделенный Департаментом существует несколько лет назад, но официальные лица США сейчас привлекают внимание к сбору дел, чтобы подчеркнуть работу целевой группы, созданной в этом году для предотвращения передачи товаров в зарубежные страны.

«Мы стремимся сделать все возможное, чтобы эти передовые инструменты не попали в руки врагов, которые используют их таким образом, который угрожает не только нашей национальной безопасности, но и повсеместно демократическим ценностям», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен. который возглавляет следственную комиссию. Отдел национальной безопасности Министерства юстиции.

Одно из дел, раскрытое во вторник в федеральном суде Лос-Анджелеса, обвиняет бывшего инженера-программиста Apple в том, что он перед своим последним днем ​​работы в компании в 2018 году получил проприетарные данные, связанные с беспилотными автомобилями, а затем улетел из Сан-Франциско в Китай. Ночью агенты ФБР проводили обыск в его доме.

Другие случаи, выявленные во вторник, привели к арестам. Один из обвиняемых, 64-летний Лимин Ли, был арестован ранее в этом месяце по подозрению в краже тысяч конфиденциальных файлов у своего калифорнийского работодателя, включая технологии, которые могут быть использованы для разработки атомных подводных лодок и военных самолетов, а также использования их для помощи конкурирующим китайским чиновникам. Бизнес.

Ли содержится под стражей с момента его ареста. Адвокат, которого он представлял, отказался от комментариев.

Кроме того, в этом месяце в Аризоне по обвинению в сговоре с целью отправки авиационных частей российским авиакомпаниям были арестованы два гражданина России Олег Сергеевич Пацулия и Василий Сергеевич Беседин.

Адвокаты двух мужчин не сразу ответили на телефонные сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

История продолжается

Министерство юстиции также обнародовало отдельное уголовное дело по обвинению гражданина Китая в сговоре с целью перевозки сбалансированного графита, материала, который может использоваться в носовой части межконтинентальных баллистических ракет. Иран нарушает санкции США.

Ранее в этом году министерства юстиции и торговли запустили Ударную группу по подрывным технологиям, чтобы помешать противникам США получить секретные технологии.

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Эрик Такер, Associated Press