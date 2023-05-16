США объявляют об уголовных обвинениях против России, Китая и Ирана из-за технологий и обмена информацией

ВАШИНГТОН. Во вторник министерство юстиции выдвинуло ряд уголовных обвинений, которые отслеживают незаконный поток важнейших технологий, включая программный код Apple, в том числе материалы, используемые в беспилотных автомобилях и ракетах, иностранным противникам, таким как Россия, Китай и Иран.

Некоторые из краж, на которые указал департамент, произошли несколько лет назад, но официальные лица США сейчас сосредоточены на сборе дел, чтобы осветить работу целевой группы, созданной в этом году для пресечения передачи товаров в зарубежные страны.

«Мы стремимся сделать все возможное, чтобы эти передовые инструменты не попали в руки противников, которые угрожают не только нашей национальной безопасности, но и повсеместно демократическим ценностям», — заявил генеральный прокурор Мэтью Олсен. Отдел национальной безопасности Министерства юстиции.

В одном из дел, раскрытом во вторник в федеральном суде Лос-Анджелеса, утверждается, что бывший инженер-программист Apple сел на рейс из Сан-Франциско в Китай с конфиденциальными данными, касающимися беспилотных автомобилей, перед своим последним днем ​​​​работы в компании в 2018 году. Той ночью агенты ФБР обыскали его дом.

Аресты были произведены и по другим делам, о которых было объявлено во вторник. Один обвиняемый, 64-летний Лиминг Ли, был арестован в начале этого месяца по обвинению в краже тысяч конфиденциальных файлов у калифорнийского работодателя, включая технологии, которые могут быть использованы для создания атомных подводных лодок и военных самолетов. предприятия.

Ли находится под стражей с момента ареста. Его адвокат отказался от комментариев.

Кроме того, в этом месяце в Аризоне были арестованы два гражданина России, Олег Сергеевич Пацуля и Василий Сергеевич Беседин, по обвинению в сговоре с целью отправки авиационных частей российским авиакомпаниям.

Помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции выступает на пресс-конференции в Министерстве юстиции в Вашингтоне, вторник, 16 мая 2023 года. Предоставлено: AP/Хосе Луис Магана.

Адвокаты обоих мужчин не сразу ответили на телефонные сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

Министерство юстиции также прекратило отдельное уголовное дело, в котором гражданин Китая обвинялся в сговоре с целью отправки изостатического графита, вещества, которое может использоваться в трансконтинентальных реактивных соплах, в Иран в нарушение санкций США.

Ранее в этом году министерства юстиции и торговли создали Ударную группу по подрывным технологиям, чтобы помешать противникам США получить секретные технологии.

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