Карен Фрайфельд

(Рейтер) – США в пятницу ввели ограничения на торговлю с четырьмя компаниями, занимающимися информационными технологиями, и другими организациями в связи с злонамеренными действиями, которые, по словам Вашингтона, возглавляются правительством России.

В публикации Министерства торговли США говорится, что шесть организаций, на которые в апреле наложили санкции Минфин США, работают в технологическом секторе, который поддерживает российские спецслужбы.

Американские компании не могут продавать товары юридическим лицам из списка Министерства торговли без потенциально отказа в лицензиях.

В апреле администрация Байдена ввела масштабные санкции против России, чтобы наказать Москву за кибератаки, вмешательство в прошлогодние выборы в США, отравление критика Кремля Алексея Навального и другие предполагаемые злонамеренные действия.

Кремль отверг обвинения.

В торговый черный список добавлены следующие лица: Акционерное Общество АСТ; Акционерное Общество Пасит; Акционерное Общество Позитив Текнолоджиз, также известное как ООО «Позитивные Технологии»; FEFA Federal Era of Innovative Military Technopolis; Федеральное государственное независимое научное учреждение, Научно-исследовательский институт безопасности вычислительных устройств и автоматики (SVA); и Общество С Ограниченной Ответственностью Необит.

Era – это исследовательский центр и технологический комплекс, управляемый Министерством обороны России, Pasit – компания, занимающаяся информационными технологиями, которая проводила исследования и разработки в поддержку злонамеренных киберопераций Службы внешней разведки России; SVA – российское государственное предприятие, которое также поддерживает злонамеренные кибероперации; А у компаний, занимающихся ИТ-безопасностью, таких как Neobit, AST и российская компания Positive Technologies, есть клиенты, в том числе правительство России, по данным Соединенных Штатов.

В пятницу компании не были доступны для комментариев.

В мае компания Positive Technologies назвала санкции Министерства финансов США, не позволяющие ей вести дела с финансовыми учреждениями США, необоснованными и заявила, что продвигает планы первичного публичного размещения акций в следующем году.

Соединенные Штаты добавляют организации в черный список торговли Министерства торговли, которые, по их мнению, представляют риск для национальной безопасности или внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.

(Отчетность Карен Фрайфельд; редактирование Говарда Голлера)