США ограничивают экспорт большему количеству российских и белорусских компаний

Действия США направлены на «ослабление российского и белорусского оборонного, аэрокосмического, военно-морского и других стратегических секторов».

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США. В пятницу, 1 апреля, администрация Байдена объявила о новом раунде экспортных ограничений в отношении России и Беларуси, добавив 120 организаций, в основном компаний, связанных с военными, в список, которым фактически запрещено получать биотехнологии.

Добавления в список организаций Министерства торговли последовали за несколькими аналогичными действиями, предпринятыми Соединенными Штатами для ослабления российских вооруженных сил после вторжения президента Владимира Путина в Украину 24 февраля.

Министерство торговли заявило, что действия, предпринятые в пятницу, были направлены на «ослабление российского и белорусского оборонного, аэрокосмического, военно-морского и других стратегических секторов в ответ на жестокое нападение России на суверенитет Украины».

Белый дом утверждал, что меры контроля помогут предотвратить попадание технологий и программного обеспечения в военные секторы России и Беларуси.

«Эти партии фактически отрезаны от ресурсов, необходимых для поддержания путинской войны», — заявила в своем заявлении министр торговли Джина Раймондо.

Контроль опирается на массовое расширение так называемой производственной базы за рубежом, что вынуждает компании, производящие высокотехнологичные и низкотехнологичные материалы за границей с использованием американского оборудования, получать лицензию в Соединенных Штатах перед поставкой в ​​Россию.

Процедуры также требуют, чтобы Министерство торговли отклоняло почти все эти заявки на лицензирование.

В целом Министерство торговли добавило в свой список 260 организаций в ответ на вторжение в Украину, которое Россия называет «спецоперацией». — Rappler.com