США опасаются Ирана и уверенности России в ядерных переговорах

Переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном возобновились в понедельник

Западные официальные лица заявили, что переговоры продвигаются слишком медленно

США заявляют, что не будут сразу говорить о конструктивном подходе Ирана.

Иранский министр считает, что переговоры пойдут в правильном направлении

28 декабря. (Рейтер). Во вторник Соединенные Штаты выступили с предупреждением о восторженных комментариях Ирана и России по поводу переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года, заявив, что еще слишком рано говорить о том, вернется ли Тегеран к переговорам. Отношение.

И Иран, и Россия во вторник с энтузиазмом прокомментировали начавшиеся на этой неделе переговоры в защиту ядерной сделки Тегерана 2015 года с мировыми державами, хотя западные страны заявили, что переговоры продвигаются слишком медленно.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Толлахян сказал, что сделка возможна в будущем, если другие стороны проявят «добросовестность», в то время как посол России Михаил Ульянов сказал, что рабочая группа добилась «неопределенного прогресса» в восьмом раунде переговоров.

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Выступая на телефонной пресс-конференции, официальный представитель министерства иностранных дел Нейт Прайс сказал, что в последнем раунде переговоров был достигнут определенный прогресс, но еще слишком рано говорить, вернется ли Тегеран за стол переговоров, чтобы закрепить эти достижения в текущем раунде.

«Еще неизвестно, вернется ли Иран к этому раунду с более конструктивным подходом», — сказал Прайс. «В ходе этих переговоров мы сейчас оцениваем, вернулись ли иранцы с новой повесткой дня проблем или с предварительными решениями того, что уже было предложено», — сказал Прайс.

Первоначальное соглашение отменяло санкции против Тегерана в обмен на его ядерную деятельность, но Дональд Трамп выгнал Вашингтон в 2018 году, через год после того, как он стал президентом США. С тех пор Иран нарушил и перешагнул через многие ядерные ограничения договора.

Последний раунд непрямых переговоров между Ираном и США возобновился в понедельник в Вене, Тегеран сосредоточился на повторной отмене санкций США, поскольку они находились в рамках первоначальной сделки и несмотря на незначительный прогресс в контроле над его ядерной деятельностью. читать далее

Иран отказывается встречаться с официальными лицами США напрямую, а это означает, что другие стороны соглашения, кроме США и Ирана, — Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия и Европейский Союз — должны находиться на маршруте между двумя сторонами.

Седьмой раунд переговоров под руководством нового жесткого президента Ирана Ибрагима Раиси завершился 11 дней назад после того, как в рабочий текст были добавлены новые иранские требования.

«Венские переговоры продвигаются в правильном направлении», — заявил государственным СМИ министр иностранных дел Ирана Амир Толлахян. «Мы надеемся, что если другие стороны продолжат добросовестно начатые переговоры, все стороны смогут прийти к хорошему соглашению».

Прайс сказал, что комиссия США, возглавляемая специальным посланником Робом Малли, в ближайшие дни будет в лучшем положении, чтобы решить, стоит ли Ирану подходить к последнему раунду переговоров с принципиально иной позицией.

Энрике Мора из Европейской дипломатической службы (EEAS) и Али Багери Гани, главный переговорщик Ирана по ядерным вопросам, и их делегации ожидают начала заседания Совместной комиссии СВПД в Вене, Австрия, 17 декабря 2021 года. Инструкция / фото из архива через делегацию ЕС / EEAS / REUTERS в Вене

Иран настаивал на отмене всех санкций США, прежде чем принимать меры в ядерной области, в то время как западные переговорщики говорят, что ядерная сделка и соглашение о санкциях должны быть сбалансированы в так называемом Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Экстренные переговоры

Европейские переговорщики заявили, что в заключительном раунде переговоров были достигнуты некоторые технические успехи, чтобы удовлетворить требования Ирана, но предупредили, что у сторон есть только недели, а не месяцы, чтобы отстоять сделку.

Франция, Германия и Соединенное Королевство заявили во вторник в заявлении, что в последнем раунде был достигнут технологический прогресс и что стороны должны уделять все внимание ключевым нерешенным вопросам, особенно ядерным и санкциям.

Хотя они и не установили искусственный срок, они сказали, что на подписание сделки не хватит недель.

«Переговоры срочны — и наши команды здесь, чтобы быстро и добросовестно заключить сделку».

Ульянов, посол России, заявил во вторник, что целевая группа продвигается. «Снятие санкций активно обсуждается в неформальных организациях», — написал он в Twitter.

Соглашение 2015 года увеличило время, необходимое Ирану для получения достаточного количества расщепляющегося материала для своей ядерной бомбы — если он того пожелает — с как минимум двух-трех месяцев до года. Большинство экспертов говорят, что сейчас время короче, чем было до сделки, хотя Иран заявляет, что хочет освоить ядерные технологии для гражданского применения.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что Израиль не будет автоматически выступать против ядерной сделки, но что мировые державы должны занять твердую позицию.

Израиль заявляет, что никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, и что на столе есть все варианты. Израильские лидеры заявили, что Иран, обладающий ядерным оружием, представляет собой реальную угрозу для Израиля.

(В этой истории мы снова возвращаемся к написанию слова «даже» в первом абзаце)

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Доклад Хумейры Памук и Дафны Псаледакис в Вашингтоне, Миранды Мюррей, Джеффри Хеллера, Дэна Уильямса и Ари Рабиновича в Иерусалиме в Берлине и Дубай Пресс; Автор Том Перри; Редакция Дэвида Кларка и Алистера Белла

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