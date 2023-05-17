Роберт Шоноу был арестован по подозрению в сотрудничестве с иностранной организацией на «секретной основе».

Соединенные Штаты «решительно» осудили задержание бывшего сотрудника консульства, арестованного в России, сообщают местные СМИ.

А Отчет Во вторник представитель Госдепартамента США отверг обвинения против Роберта Шонова, гражданина России, более 25 лет проработавшего в ныне закрытом консульстве США во Владивостоке на восточном побережье России.

«Обвинения против г-на Шонова совершенно беспочвенны», — заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер.

Российское государственное СМИ ТАСС сообщило в понедельник, что Шонов был арестован во Владивостоке и переведен в московскую тюрьму Лепортово, в тот же центр содержания под стражей, где по обвинению в шпионаже содержатся два гражданина США.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Досс пояснил, что Шонов был допрошен после его задержания. В конце концов ему было предъявлено обвинение в «тайном сотрудничестве с иностранным государством, [or] международная или иностранная организация».

Миллер раскритиковал это обвинение в своем заявлении во вторник.

«Тот факт, что Шонов преследуется в соответствии с законом о «тайном сотрудничестве», подчеркивает все более вопиющее использование Российской Федерацией репрессивных законов против своих собственных граждан», — написал Миллер.

Он пояснил, что в апреле 2021 года Россия издала директиву, ограничивающую набор местных жителей в дипломатический корпус США. С тех пор Шонов работал в компании, «нанятой по контракту на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с законами и правилами России».

Миллер пытался преуменьшить роль Шонова в дипломатических делах. «Единственная роль г-на Шоно во время его ареста заключалась в составлении сводок материалов прессы из общедоступных российских источников», — сказал он.

Однако члены российского правительства высоко оценили арест Шонова в сообщениях государственных СМИ.

«Понятно, что неприемлемые действия недружественных стран не замедляются, а, наоборот, нарастают», — заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Заявление во вторник является последним признаком обострения напряженности между Россией и Соединенными Штатами, особенно после полномасштабного вторжения первой в Украину в феврале 2022 года.

Ранее в этом году Соединенные Штаты осудили арест гражданина США и репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича, который, по словам Госдепартамента, был «неправомерно задержан» российскими властями по обвинению в шпионаже.

«Журналистика — это не преступление. Мы осуждаем продолжающееся подавление Кремлем независимых голосов в России и его продолжающуюся войну против правды», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Веданта Патель от 10 апреля.

Сам Гершкович опроверг обвинения, в том числе утверждения о том, что он собирал государственные секреты о военно-промышленном комплексе России.

США призвали Россию освободить другого американского гражданина, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, приговоренного в 2020 году к 16 годам тюрьмы за шпионаж.

Уилан также отверг обвинения против него: в суде он написал в графе ответчика: «Фальшивый суд!» Он появился с табличкой, которая гласила

И Уилан, и Гершкович отбывали срок в Лефортовской тюрьме, следственном изоляторе строгого режима с долгой историей, восходящей к царской эпохе. В настоящее время Гершкович находится там в заключении, а Уилан провел 20 месяцев в ожидании суда.

В прошлом месяце посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала к освобождению двух мужчин, заявив, что их используют в качестве «политических козырей».

«Использование людей в качестве пешек — это стратегия слабости. Это не действия ответственной страны. Когда Россия играет в политические игры, страдают настоящие люди», — сказал Томас-Гринфилд.

В декабре Россия и США договорились об обмене заключенными, в результате которого находящаяся в заключении баскетболистка Бриттни Гринер обменялась на бывшего российского торговца оружием Виктора Боде, который отбывает 25-летний срок в США.