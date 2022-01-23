США отвергли призыв к немедленному эмбарго в отношении России из-за Украины Новости

На фоне опасений, что Россия может вторгнуться в Украину, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение санкций снимет блокаду.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг призывы к немедленным санкциям против России, заявив, что это уменьшит способность Запада предотвратить возможную российскую оккупацию Украины.

Скопление российских войск у границы с Украиной вызвало опасения Запада по поводу возможного вторжения. Если Россия совершит вторжение, западные страны пригрозят санкциями с глубокими экономическими последствиями. Он заявил, что не планирует вторгаться в Москву.

«Когда дело доходит до санкций, эти санкции направлены на предотвращение российской оккупации, поэтому, если они будут введены сейчас, вы потеряете блокирующий эффект», — сказал Блинкен CNN в воскресенье.

Блинген сказал, что если «дополнительные российские силы агрессивно войдут в Украину», это вызовет значительный ответ.

Госсекретарь США Энтони Блинген [File: Alex Brandon/Pool/Reuters]

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе The Washington Post, что теперь он поддерживает введение санкций, которые были одобрены депутатами-республиканцами в воскресенье.

«Мы должны действовать сейчас. Когда мы даем отпор России, мы должны показать силу и… не быть в состоянии умиротворить», — сказал ABC News сенатор-республиканец Джонни Эрнст, член сенатского комитета по вооруженным силам.

Сенатор-демократ Крис Гунс, союзник президента США Джо Байдена, утверждал, что обе партии должны принять американское законодательство, чтобы «продемонстрировать решимость и решимость и применить некоторые санкции сейчас», но сказал, что было бы лучше установить прочные барьеры.

«Очень строгие санкции, санкции, которые мы используем, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров, — это то, что мы должны сохранить в качестве сдерживающего фактора», — сказал он ABC News.

На вопрос, связаны ли у Соединенных Штатов руки из-за Украины из-за необходимости поддержки России в переговорах по сдерживанию ядерной программы Ирана, Блинкен ответил CBS News: «Вовсе нет».

Посольство США в Киеве сообщило в субботу, что в Украину прибыла первая партия пакета поддержки безопасности на сумму 200 миллионов долларов США.

Россия отвергла обвинения

Министерство иностранных дел России в воскресенье отвергло заявление Великобритании о том, что Кремль пытался свергнуть украинское правительство с помощью промосковской администрации, а Евгений Мураев, бывший украинский законодатель, отверг обвинения.

«Я уже читал эту теорию заговора во всех выпусках новостей сегодня утром: совершенно бездоказательно, совершенно бездоказательно», — сказал Мураев по видеосвязи.

Он отрицал свою причастность к представителям российской разведки и назвал «глупостью» идею о том, что он может оставаться в союзе с Кремлем, поскольку в 2018 году он попал под российские санкции.

Военнослужащие Сил региональной обороны Украины, Добровольческих отрядов Вооруженных сил на тренировке в Киевском городском парке в Украине [Efrem Lukatsky/AP Photo]

Министерство иностранных дел Великобритании заявило в субботу, что несколько украинских политиков контактировали с российскими спецслужбами, в том числе Мураев, лидер небольшой партии, которой нет места в парламенте.

Дорса Джаббари из «Аль-Джазиры» сообщает из Москвы, что заявления Великобритании «направлены на разжигание напряженности и попытки обострить ситуацию с Киевом».

«Обвинения полностью ложны, и их главная цель в распространении этой дезинформации состоит в том, чтобы подтвердить, что эти страны НАТО, как они их называют, возглавляются англосаксами, и что они стремятся еще больше спровоцировать напряженность и эскалацию напряженности между этой страной и Украина», — сказал он.