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США отзывают большинство дипломатов из Киева из-за роста напряженности

13 февраля, 2022
Marfa Fedoroa

В знак растущей обеспокоенности министр обороны Ллойд Дж. Пентагон сообщил в субботу, что Остин III «временно» переместил 160 инструкторов Национальной гвардии из Украины в «другие места в Европе». Чиновники заявили, что тренеры работали вместе с неназванным числом «зеленых беретов», которые пока останутся в Украине.

Несмотря на предупреждения, официальные лица США считают, что г-н Путин, возможно, не принял окончательного решения о вторжении, и в субботу западная дипломатическая борьба продолжилась. В офисе Макрона сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон провел с Путиным телефонный разговор в течение часа и 40 минут.

Государственный секретарь Энтони Дж. В субботу Блинкен и г-н Остин по отдельности созвонились со своими российскими коллегами. Президент Украины Владимир Зеленский продолжил преуменьшать угрозу, выразив разочарование в Вашингтоне.

«Лучший друг врагов — это паника в нашей стране», — сказал Зеленский журналистам на английском языке, наблюдая за полицейскими учениями на юге Украины. «И вся эта информация — которая просто помогает в ситуации паники, не помогает нам».

В ближайшие дни г-н Путин, вероятно, даст больше публичных сведений о своей позиции. Г-н Ушаков сказал, что ответ России на предложения США по безопасности в прошлом месяце будет обнародован в ближайшее время. Канцлер Германии Олаф Шульц направляется в Москву во вторник после переговоров в Киеве, столице Украины, накануне. В среду — в день, когда официальные лица США заявили, что может начаться российское вторжение, — Путин должен принять в Москве президента Бразилии Жаира Болсонару.

Дипломатическая суматоха возникла по мере того, как военное положение России продолжало ухудшаться. Более 30 кораблей ВМФ России, в том числе фрегаты, ракетные катера и охотники за подводными лодками, вышли на учения в Черное море. Об этом сообщил Минобороны России.. Развертывание усилило эффективную блокаду Украины российскими войсками со всех сторон, кроме Запада.

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Украинские военные все больше обеспокоены размещением сил специального назначения и ВДВ в районах вблизи границы с Украиной. В субботу высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил, что два дня назад Кремль развернул более 50 ударных вертолетов, которые были переброшены в Мачуличи в Беларуси и Валойки в России, которые находятся в нескольких минутах ходьбы от Украины. Эти вертолеты будут использоваться для оказания непосредственной авиационной поддержки любым наземным силам, задействованным во время вторжения.

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