Потенциально многообещающий российский отчет о переговорах по Бритни Гринер В пятницу Палату представителей быстро уволили из Государственного департамента США.

Российские СМИ цитируют заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заявил, что в переговорах сделан новый «шаг», который может привести к возвращению в Россию торговца оружием Виктора Поте, отсидевшего 25 лет в американской тюрьме. .

«Общую позицию мы пока не нашли, но, безусловно, Виктор Боде — один из обсуждаемых, очевидно, мы рассчитываем на положительный результат», — сказал Рябков. «Американцы проявляют конкретную активность, и мы делаем это по соответствующим каналам».

Но представитель Госдепартамента ответил, что Россия по-прежнему не ведет активных переговоров, несмотря на то, что сказал Рябков.

«Мы не собираемся комментировать особенности какого-либо из планов, кроме как сказать, что мы сделали существенное предложение, которое Российская Федерация постоянно отказывалась добросовестно вести переговоры», — говорится в заявлении. «Правительство США продолжает использовать эту возможность и предлагать альтернативные жизнеспособные варианты с российским правительством. Российское правительство не смогло активно вести переговоры по установленному каналу или любому другому каналу в этом отношении. Заявления».

Официальные лица США заявили, что надеются, что их российские коллеги будут добросовестно действовать после промежуточных выборов 8 ноября, но пятничное заявление ясно дало понять, что с точки зрения правительства США таких изменений не произошло.

Источники, близкие к Крайнер, сообщили в пятницу, что ее семья «надеется» и что администрация Байдена делает все возможное, чтобы вернуть ее домой. Но они стараются не переусердствовать со взлетами и падениями процесса, который может занять месяцы или годы.

Пятничные официальные заявления прозвучали после недавнего перевода Гринера в российскую колонию строгого режима, что было подтверждено его адвокатами, но официально еще не признано российским правительством. Адвокаты Крайнера лично встретились с ней в понедельник, но представители дипломатического корпуса США не смогли встретиться с ней в женской тюрьме ИК-2, примерно в двух часах езды от Москвы.

«Мы рады, что его команда юристов смогла встретиться с ним, учитывая тот факт, что Российская Федерация еще не сделала официального уведомления о таком шаге», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента. «Мы по-прежнему призываем Россию выполнить свои юридические обязательства по своевременному предоставлению консульского доступа к г-же Крайнер, чтобы мы могли оказывать критически важную дипломатическую помощь на протяжении всего срока ее содержания под стражей. Это трудно сделать, когда нам не говорят, где она находится. является.»

Мария Блаковолина, один из адвокатов Гринера, недавно заявила, что российские власти обычно уведомляют семьи и адвокатов о местонахождении задержанного по почте, что при обычных обстоятельствах может занять около двух недель.

По словам источника, Гринер еще не общался со своей семьей и, вероятно, не будет, пока не пройдет период постоянной «изоляции» на новом месте.