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США отправили в Норвегию бомбардировщики B-1, чтобы послать сообщение России

9 февраля, 2021
Vsevolod Egorov

Четыре бомбардировщика B-1 ВВС США и около 200 человек личного состава отправляются с базы ВВС США Дайс в Техасе на авиабазу Орланд в Норвегии, и в течение следующих трех недель начнутся работы по международному воздушному пространству от Полярного круга и северо-запада России. , по словам нескольких силовиков.

До сих пор военные операции в Арктике в основном проводились из Соединенного Королевства. Официальные лица говорят, что движение сил, наиболее приближенных к России, означает, что Соединенные Штаты могут быстро действовать в русле оккупации.

«Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и союзников и быстро реагировать на них имеют решающее значение для успеха Соединенных Штатов, – сказал генерал Джефф Хариджан, командующий ВВС США в Европе и Африке.

В течение последних нескольких месяцев Пентагон проводил аналогичные бомбардировки P-52 на Ближнем Востоке, чтобы продемонстрировать способность Соединенных Штатов быстро перебросить военные силы в напряженные районы. На планирование этих бомбардировок уходит несколько недель, поэтому официальные лица говорят, что норвежские войска уже некоторое время действуют.

Президент Джо Байден уже продемонстрировал свою готовность придерживаться более жесткого подхода к Москве, чем при его предшественнике Дональде Трампе. Он Он сделал свой первый звонок в конце прошлого месяца Он столкнулся с рядом проблем с президентом России Владимиром Путиным и с недавней массированной кибератакой до тех пор, пока его не заподозрили в отравлении ведущего оппозиционного деятеля страны.

В милитаризации Арктического региона Министерство обороны глубоко обеспокоено российскими военными действиями, направленными на прекращение возможного доступа к природным ресурсам и морского доступа в Арктику.

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«Последние российские инвестиции в Арктику включают средства наступательной авиации и береговые ракетные системы», – предупредила министр ВВС Барбара Барретт во время администрации Трампа прошлым летом, рассказав, как ВВС будут вести себя в Арктике. Барретт отметил, что Соединенные Штаты считают, что Россия все активнее поддерживает свой собственный доступ к Арктике, причем почти 25% ВВП приходится на углеводороды к северу от Полярного круга.

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В прошлом месяце российский военный самолет потерпел крушение возле авианосца «Дональд Кук», уничтожив военно-морской флот в международных водах Черного моря.

ВМС США обычно путешествуют по этой воде, отправляя сообщения, которые поддерживают доступ к региону с моря.

Встреча была относительно небольшой, но ВМС выступили с заявлением, в котором говорилось: «Нежелательная близость российских самолетов Су-24 противоречит нормам и международным нормам и стандартам хорошего воздушного пространства. Шестой флот США стремится поддерживать свободу передвижения в международных водах. Страны Черного моря ».

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