США отправили в Норвегию бомбардировщики B-1, чтобы послать сообщение России

Четыре бомбардировщика B-1 ВВС США и около 200 человек личного состава отправляются с базы ВВС США Дайс в Техасе на авиабазу Орланд в Норвегии, и в течение следующих трех недель начнутся работы по международному воздушному пространству от Полярного круга и северо-запада России. , по словам нескольких силовиков.

До сих пор военные операции в Арктике в основном проводились из Соединенного Королевства. Официальные лица говорят, что движение сил, наиболее приближенных к России, означает, что Соединенные Штаты могут быстро действовать в русле оккупации.

«Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и союзников и быстро реагировать на них имеют решающее значение для успеха Соединенных Штатов, – сказал генерал Джефф Хариджан, командующий ВВС США в Европе и Африке.

В течение последних нескольких месяцев Пентагон проводил аналогичные бомбардировки P-52 на Ближнем Востоке, чтобы продемонстрировать способность Соединенных Штатов быстро перебросить военные силы в напряженные районы. На планирование этих бомбардировок уходит несколько недель, поэтому официальные лица говорят, что норвежские войска уже некоторое время действуют.