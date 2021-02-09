США отправили в Норвегию бомбардировщики B-1, чтобы послать сообщение России

Четыре бомбардировщика B-1 ВВС США и около 200 человек личного состава отправляются с базы ВВС США Дайс в Техасе на авиабазу Орланд в Норвегии, и в течение следующих трех недель начнутся работы по международному воздушному пространству от Полярного круга и северо-запада России. , по словам нескольких силовиков.
До сих пор военные операции в Арктике в основном проводились из Соединенного Королевства. Официальные лица говорят, что движение сил, наиболее приближенных к России, означает, что Соединенные Штаты могут быстро действовать в русле оккупации.
«Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и союзников и быстро реагировать на них имеют решающее значение для успеха Соединенных Штатов, – сказал генерал Джефф Хариджан, командующий ВВС США в Европе и Африке.
В течение последних нескольких месяцев Пентагон проводил аналогичные бомбардировки P-52 на Ближнем Востоке, чтобы продемонстрировать способность Соединенных Штатов быстро перебросить военные силы в напряженные районы. На планирование этих бомбардировок уходит несколько недель, поэтому официальные лица говорят, что норвежские войска уже некоторое время действуют.
В милитаризации Арктического региона Министерство обороны глубоко обеспокоено российскими военными действиями, направленными на прекращение возможного доступа к природным ресурсам и морского доступа в Арктику.
«Последние российские инвестиции в Арктику включают средства наступательной авиации и береговые ракетные системы», – предупредила министр ВВС Барбара Барретт во время администрации Трампа прошлым летом, рассказав, как ВВС будут вести себя в Арктике. Барретт отметил, что Соединенные Штаты считают, что Россия все активнее поддерживает свой собственный доступ к Арктике, причем почти 25% ВВП приходится на углеводороды к северу от Полярного круга.
В прошлом месяце российский военный самолет потерпел крушение возле авианосца «Дональд Кук», уничтожив военно-морской флот в международных водах Черного моря.
ВМС США обычно путешествуют по этой воде, отправляя сообщения, которые поддерживают доступ к региону с моря.
Встреча была относительно небольшой, но ВМС выступили с заявлением, в котором говорилось: «Нежелательная близость российских самолетов Су-24 противоречит нормам и международным нормам и стандартам хорошего воздушного пространства. Шестой флот США стремится поддерживать свободу передвижения в международных водах. Страны Черного моря ».