США официально заявляют, что российская армия совершила военные преступления на Украине

Официальное заявление США о том, что силы Москвы нарушили законы о конфликте, прозвучало после того, как Блинкен, президент Джо Байден и заместитель госсекретаря Венди Шерман заявили, что это их личное мнение о том, что военные преступления имели место.

«Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся на данный момент информации правительство США считает, что военнослужащие российских сил совершили военные преступления в Украине», — говорится в заявлении Блинкена.

«Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из государственных и разведывательных источников», — сказал он.

Решение предъявить официальное обвинение знаменует собой важный шаг правительства США после нескольких недель отказа официально объявить нападения на мирных жителей в Украине военными преступлениями. Однако пока неясно, будут ли привлечены к ответственности обвиняемые в предполагаемых преступлениях и придется ли нести какую-либо ответственность самому президенту России Владимиру Путину.

На прошлой неделе Байден обвинил Путина в военных преступлениях. «Я считаю, что он военный преступник», — сказал Байден после выступления в Белом доме. «Как и в случае любого предполагаемого преступления, любой суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступления, в конечном итоге несет ответственность за установление уголовной вины в конкретных случаях», — сказал Блинкен в среду. «Правительство США будет продолжать отслеживать сообщения о военных преступлениях и будет делиться информацией, которую мы собираем, с союзниками, партнерами, фондами и международными организациями, в зависимости от обстоятельств. Мы привержены привлечению к ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование». В заявлении Блинкена процитированы «заслуживающие доверия сообщения» о нападениях и неизбирательных нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц, включая разрушения жилых домов, школ и больниц. В МИД особо упомянули обстрелы родильного дома и театра в Мариуполе. Государственный департамент США заявил, что театр был отмечен русским словом «дети» с буквами, видимыми с неба. READ Брент Рино: дань уважения американскому журналисту, застреленному русскими на Украине Бет Ван Шаак, посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия, заявила, что не может вдаваться в подробности об инцидентах, которые США оценили как военные преступления, и что США «учитывают широкий размах, в который вовлечены российские силы». в Украине. «Это будет непрерывный процесс на протяжении всего конфликта», — сказала она на брифинге в Госдепартаменте. «Как и в случае любого предполагаемого преступления, в конечном итоге суд должен будет установить индивидуальную уголовную ответственность, непосредственно ответственную за эти конкретные дела», — отметил Ван Шаак. На вопрос, несет ли Путин ответственность за действия военнослужащих вооруженных сил его страны, которых США обвиняют в военных преступлениях, Ван Шаак ответил: «Есть доктрины в соответствии с международным правом и внутригосударственным правом, которые могут распространяться на всю иерархию командования. .» «Правительство США продолжит отслеживать сообщения из Украины о военных преступлениях, и мы будем делиться этой информацией с нашими друзьями и союзниками, а также с международными и многосторонними институтами по мере необходимости. Мы также поддерживаем Генеральную прокуратуру Украины и военные преступления, которые они совершили. «Дирекция поддерживает усилия гражданского общества по документированию», — добавила она. Ван Шаак сказал, что крайне важно собрать и сохранить доказательства для будущей ответственности. Эта история была дополнена дополнительными отчетами.