США планируют закрыть оставшиеся посольства в России

Декабрь

Объявление сделано на фоне эскалации напряженности в отношениях между двумя странами, когда единственное посольство США в России покидает посольство США в Москве, а избранный президент Джо Байден готовится занять пост президента США. Правительство.

На этой неделе – после того, как уведомление было отправлено в Конгресс, – появились сообщения о продолжающихся широкомасштабных кибератаках на несколько федеральных правительственных агентств и несколько компаний из списка Fortune 500. Предполагается, что нападение связано с Россией.

Согласно заявлению, CNN получил копию в пятницу, в которой говорилось, что Государственный департамент «намерен предпринять эти шаги в ответ на продолжающийся кадровый вызов миссии США в России после ограничения численности персонала в 2017 году, наложенного на Россию». “

Представитель Госдепартамента подтвердил намеренные действия, заявив, что «Государственный секретарь в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть консульство США во Владивостоке и приостановить операции в консульстве США в Екатеринбурге, которое является частью нас. Продолжение усилия “. «Решение департамента посольства США в России было принято с целью улучшения работы посольства США в России», – сказал в пятницу его представитель. «В результате реорганизация посольства США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России более эффективным и безопасным образом». «Никаких действий против посольств России в США не планируется», – добавили они. Именно на слушаниях в Конгрессе по этому поводу 10 американских дипломатов, прикомандированных к посольству, будут переведены в посольство в Москве. После объявления слушаний в Конгрессе по этому поводу посольство заявило, что оно «при поддержке посольства в Москве планирует начать процесс вывоза из посольства всех жизненно важных предметов, включая компьютерное оборудование и ограниченные посольские принадлежности. “ Управление приостановило в марте работу консульства во Владивостоке из-за заражения вирусом короны. В ответ российское правительство заставило в 2018 году закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Теперь, когда запланировано закрытие двух оставшихся посольств – об этом было впервые объявлено Ассошиэйтед Пресс – Все услуги для граждан США будут отправляться из Москвы. Законодатели министерства иностранных дел заявили: «Запланированное закрытие не повлияет отрицательно на способность миссии продвигать ключевые национальные интересы США, помогать гражданам США или надлежащим образом контролировать проекты, потому что все эти действия будут по-прежнему осуществляться посольством США в Москве». Неясно, когда закончится закрытие или они будут завершены до того, как Байден вступит в должность в следующем месяце. Избранный президент заявил, что он и его команда готовят «стратегию сокращения расходов», чтобы отреагировать на деструктивные действия России, включая кибератаки, если Москва будет привлечена к ответственности. По словам источника, близкого к Байдену, эти меры включают в себя санкции, но не ограничиваются ими.

Кайли Этвуд из CNN внесла свой вклад в этот отчет.