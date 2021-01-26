США планируют закрыть оставшиеся посольства в России

Декабрь
Согласно заявлению, CNN получил копию в пятницу, в которой говорилось, что Государственный департамент «намерен предпринять эти шаги в ответ на продолжающийся кадровый вызов миссии США в России после ограничения численности персонала в 2017 году, наложенного на Россию». “
Представитель Госдепартамента подтвердил намеренные действия, заявив, что «Государственный секретарь в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть консульство США во Владивостоке и приостановить операции в консульстве США в Екатеринбурге, которое является частью нас. Продолжение усилия “.
«Решение департамента посольства США в России было принято с целью улучшения работы посольства США в России», – сказал в пятницу его представитель. «В результате реорганизация посольства США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России более эффективным и безопасным образом».
«Никаких действий против посольств России в США не планируется», – добавили они.
Именно на слушаниях в Конгрессе по этому поводу 10 американских дипломатов, прикомандированных к посольству, будут переведены в посольство в Москве. После объявления слушаний в Конгрессе по этому поводу посольство заявило, что оно «при поддержке посольства в Москве планирует начать процесс вывоза из посольства всех жизненно важных предметов, включая компьютерное оборудование и ограниченные посольские принадлежности. “
Законодатели министерства иностранных дел заявили: «Запланированное закрытие не повлияет отрицательно на способность миссии продвигать ключевые национальные интересы США, помогать гражданам США или надлежащим образом контролировать проекты, потому что все эти действия будут по-прежнему осуществляться посольством США в Москве».
Кайли Этвуд из CNN внесла свой вклад в этот отчет.
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