США планируют новые санкции, поскольку Зеленский требует суда

Акции технологических компаний сильно упали во вторник после того, как глава Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард заявила, что для сдерживания инфляции могут потребоваться «более решительные меры», а инвесторы продолжали следить за развитием событий за пределами Украины.

Индекс Nasdaq Technology Weight Index упал на 328,39 пункта, или 2,3%, до 14 204,17 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 280,70 пункта, или 0,8%, до 34 641,18 пункта. Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 57,52 пункта, или 1,3 процента, до 4525,12 пункта.

Геополитическая напряженность оставалась в центре внимания инвесторов. Казначейство России в понедельник заблокировало вывод средств, хранящихся в банках США, для погашения долговых обязательств. Это серьезная эскалация, направленная на то, чтобы заставить Кремль сделать выбор между катастрофическим дефолтом и другими жесткими экономическими мерами. Между тем, ожидается, что администрация Байдена объявит о новых санкциях против России, сообщила во вторник The Washington Post, в координации с Большой семеркой и Европейским союзом.

Цены на нефть упали из-за нестабильной торговли: нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 2,4 процента до чуть менее 101 доллара за баррель, а нефть марки Brent упала на 2 процента до 105 долларов. Хотя цены на нефть упали с первых дней вторжения, они по-прежнему остаются на высоком уровне. Цены на топливо следовали той же траектории: по данным AAA, галлон бензина был примерно на семь центов дешевле, чем на прошлой неделе, а в среднем по стране во вторник он был близок к 4,18 доллара. Но это все равно на 25 центов больше, чем в прошлом месяце, и на 1,30 доллара больше, чем год назад. READ Россия выводит из эксплуатации реактор чернобыльской эпохи на Курской АЭС

Акции, похоже, реагируют на комментарии, сделанные Брейнардом на заседании Совета Федеральной резервной системы в Миннеаполисе во вторник, в ходе которых внимание вновь привлекло внимание к процентным ставкам и усилиям центрального банка по контролю над инфляцией.

ФРС уже сообщила о планах повышения процентных ставок на 0,25% в этом году. Но комментарии Брейнарда предполагают, что некоторые из походов могут быть больше. По ее словам, согласно подготовленным заявлениям, «комитет готов принять более жесткие меры, если инфляция и индикаторы инфляции укажут на то, что такая мера оправдана».