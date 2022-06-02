США поддерживают Украину против России из-за кибератак

Глава Киберкомандования США подтвердил на этой неделе, что американские клавишные бойцы вносят свой вклад в помощь Украине в войне против России.

«Мы проводили непрерывные операции по всему спектру; Атака, защита, [and] Информационные операции», — сказал генерал Пол Нагасон в интервью Sky News. Выпущено в средуПервое подтверждение — США ведут цифровую конфронтацию с Москвой в поддержку киевского правительства.

Нагсон, который также является директором Агентства национальной безопасности, не раскрыл подробностей киберхакерской деятельности, но сообщил магазину, что они были законными и проводились под контролем гражданских лиц.

«Моя работа состоит в том, чтобы предоставить министру обороны и президенту ряд вариантов, чем я и занимаюсь», — сказал он.

Неясно, когда и сколько действий было предпринято с тех пор, как 24 февраля Украина начала наступление со стороны России.

Генерал Пол Наксон, глава Киберкомандования США, заявил, что Соединенные Штаты участвуют в «полномасштабных операциях» против России. Getty Images / iStockPhoto

Когда его попросили прокомментировать, министерство обороны направило в The Post отчет Нагасона в Конгресс в апреле, который он назвал операциями «Hunt Forward», позволяющими Соединенным Штатам идентифицировать иностранных хакеров и их инструменты до атаки.

«Когда в конце февраля был отдан приказ о вторжении в Москву, мы уже увеличили оперативную скорость. Мы проводим дополнительные охотничьи операции по обнаружению уязвимостей в сети», — сказал глава киберкомандования. Потом сказал законодателям.

«Эти действия усилили регресс Украины и наших союзников и партнеров по НАТО», — добавил Нагасон. «Мы предоставили удаленную аналитическую поддержку Украине и провели операции по сетевой безопасности, связанные с ключевыми сетями за пределами Украины — напрямую в поддержку Mission Partners.

Соединенные Штаты обвинили Россию в атаке на украинскую сеть Vyasat, которая отключила доступ в Интернет тысячам украинцев. Рейтер

Киберкомандование США не сразу ответило на запрос The Post о комментарии.

Правительство США давно предупреждает о российских кибератаках против Соединенных Штатов и их союзников.

В марте президент Байден предупредил американские компании об усилении своей цифровой безопасности, сославшись на «растущие данные» о том, что Россия может предпринять различные кибератаки в ответ на санкции США, введенные в ответ на вторжение в Украину.

В среду директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что возможные российские киберхакерские операции могут оказаться для них «более разрушительными, поскольку война идет хуже».

«Мы видели, как российское правительство принимает конкретные меры предосторожности против потенциально разрушительных атак здесь и за рубежом», — сказал Рэй. Во время конференции по интернет-безопасности в Бостонском колледже.

Глава ФБР также сообщил, что ФБР находится в «боевом темпе» с круглосуточным командным пунктом для борьбы с потенциальными хакерскими угрозами со стороны России.

«Мы бдительны каждый день. Каждый день. Я всегда думаю об этом», — сказал Нагасон Sky News, когда его спросили об опасностях проникновения.

Хотя с начала вторжения не было известных или известных российских кибератак против Соединенных Штатов, Украина неоднократно подвергалась атакам со стороны своих восточных соседей.

Самое главное, Соединенные Штаты обвинили Россию в проведении кибератаки на сеть Viaz KA-SAT, отключив доступ в Интернет для тысяч украинцев.