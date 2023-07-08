Иван Гершкович

США заявляют, что ведут переговоры с Россией с целью вернуть находящегося в заключении американского журналиста Ивана Гершковича домой, но «ясного пути» к его освобождению нет.

Отвечая на вопрос об обмене пленными, советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты «готовы пойти на трудные вещи», чтобы вернуть Гершковича.

Обвиняемый в шпионаже репортер Wall Street Journal был арестован 29 марта.

Соединенные Штаты говорят, что дело необоснованно.

Он обвиняет Россию в том, что она держит г-на Гершковича в качестве «рычага».

Она подтвердила слова Салливана ранее в пятницу. Заявление Кремля о «контактах» по этому вопросу.

«Были обсуждения, но эти обсуждения не привели к четкому пути к решению», — сказал он.

Он сказал: «Мы готовы делать сложные вещи, чтобы вернуть наших граждан домой, в том числе вернуть домой Ивана. Я не хочу давать ложных надежд». «У нас есть четкое обязательство и убежденность в том, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой».

22 июня московский суд отклонил апелляцию об освобождении 31-летнего Гершковича, находящегося под стражей в Лефортово, где ранее КГБ удерживал диссидентов.

Во вторник Кремль заявил, что имелись «определенные контакты» с Соединенными Штатами по делу г-на Гершковича, что предполагает возможный обмен пленными.

Накануне послу США Линн Трейси лишь во второй раз разрешили посетить Гершковича в московской тюрьме. Он первый западный журналист, попавший в тюрьму в России с советских времен.

Сотрудники российского посольства также недавно посетили Владимира Дунаева, гражданина России, задержанного в США по обвинению в киберпреступлениях. Доставлен в США из Южной Кореи в 2021 году.

Есть предположение, что может быть организован новый обмен пленными.

США также настаивают на освобождении Пола Уилана, бывшего морского пехотинца США, который находится в тюрьме более четырех лет.

Г-н Уилан находится в Мордовии, регионе на крайнем юго-востоке Москвы, печально известном суровыми условиями содержания в концлагерях.

После заключения на 10 мес. Звезда баскетбола Бритни Гренье вышла на свободу. В декабре, после того как США при посредничестве США обменялись тюрьмами и освободили российского торговца оружием Виктора Бута, который находился в заключении в США за контрабанду оружия.