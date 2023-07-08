entertainment

США подтверждают сообщение России об обмене пленными журналисту

8 июля, 2023
Apollinariya Soloveva

Иван Гершкович

США заявляют, что ведут переговоры с Россией с целью вернуть находящегося в заключении американского журналиста Ивана Гершковича домой, но «ясного пути» к его освобождению нет.

Отвечая на вопрос об обмене пленными, советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты «готовы пойти на трудные вещи», чтобы вернуть Гершковича.

Обвиняемый в шпионаже репортер Wall Street Journal был арестован 29 марта.

Соединенные Штаты говорят, что дело необоснованно.

Он обвиняет Россию в том, что она держит г-на Гершковича в качестве «рычага».

Она подтвердила слова Салливана ранее в пятницу. Заявление Кремля о «контактах» по этому вопросу.

«Были обсуждения, но эти обсуждения не привели к четкому пути к решению», — сказал он.

Он сказал: «Мы готовы делать сложные вещи, чтобы вернуть наших граждан домой, в том числе вернуть домой Ивана. Я не хочу давать ложных надежд». «У нас есть четкое обязательство и убежденность в том, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой».

22 июня московский суд отклонил апелляцию об освобождении 31-летнего Гершковича, находящегося под стражей в Лефортово, где ранее КГБ удерживал диссидентов.

Во вторник Кремль заявил, что имелись «определенные контакты» с Соединенными Штатами по делу г-на Гершковича, что предполагает возможный обмен пленными.

Накануне послу США Линн Трейси лишь во второй раз разрешили посетить Гершковича в московской тюрьме. Он первый западный журналист, попавший в тюрьму в России с советских времен.

Сотрудники российского посольства также недавно посетили Владимира Дунаева, гражданина России, задержанного в США по обвинению в киберпреступлениях. Доставлен в США из Южной Кореи в 2021 году.

Есть предположение, что может быть организован новый обмен пленными.

READ  Российская балерина выступила на шоу ледяного лебединого озера, спасая залив

США также настаивают на освобождении Пола Уилана, бывшего морского пехотинца США, который находится в тюрьме более четырех лет.

Г-н Уилан находится в Мордовии, регионе на крайнем юго-востоке Москвы, печально известном суровыми условиями содержания в концлагерях.

После заключения на 10 мес. Звезда баскетбола Бритни Гренье вышла на свободу. В декабре, после того как США при посредничестве США обменялись тюрьмами и освободили российского торговца оружием Виктора Бута, который находился в заключении в США за контрабанду оружия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *