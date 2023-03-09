США получили ордер на арест российского Boeing 737 стоимостью 25 млн долларов на фоне санкций

Власти США заявили в среду, что федеральный суд Нью-Йорка разрешил арест Boeing 737 стоимостью 25 миллионов долларов, принадлежащего российской энергетической компании, сославшись на санкции США против России в ответ на ее вторжение в Украину.

Самолет принадлежит ПАО «НК «Роснефть». , базирующаяся в Москве и возглавляемая находящимся под санкциями олигархом Игорем Ивановичем Сечиным.

Суд счел вероятной причиной того, что самолет, который не находился в США с 2014 года, мог быть конфискован США на основании нарушения Закона о реформе экспортного контроля.

Сегодняшние принудительные меры демонстрируют, что российским компаниям и олигархам, которые открыто уклоняются от санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на неоправданную войну против народа Украины, приходится платить, заявил Брайон Пейс, прокурор США в Бруклине, в новая публикация.

«Роснефть» не сразу ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Эта мера является частью продолжающихся усилий по сокращению богатства России после ее вторжения в Украину.

Офис по поддержанию мира заявил, что компания нарушила санкции, запрещающие американским самолетам въезжать в Россию без разрешения. С февраля 2022 года, когда вступили в силу российские санкции, самолет вылетал и возвращался в Россию не менее семи раз.

Официальные лица США заявили, что в последний раз она была в Соединенных Штатах в марте 2014 года, и теперь считается, что она находится в России или едет в Россию или из нее.

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