США помогают Коста-Рике бороться с киберугрозами

Соединенные Штаты выделили Коста-Рике 25 миллионов долларов, чтобы помочь укрепить кибербезопасность и цифровую инфраструктуру от угроз со стороны злоумышленников. Об этой инициативе объявили Министерство науки, инноваций, технологий и коммуникаций Коста-Рики (MICITT) и посольство США в Коста-Рике.

«Поддержка правительства США очень важна для Коста-Рики, поскольку она позволяет нам воспользоваться опытом страны-партнера, которая имеет проверенный послужной список и является пионером в области кибербезопасности», — сказала Паула Богантес, министр MICITT. для Коста-Рики. Диалог 21 апреля «Они готовы сотрудничать с нами по вопросу, который еще не рассматривался как национальный приоритет».

В министерстве заявили, что это пожертвование позволит ускорить реализацию Национальной стратегии кибербезопасности в Коста-Рике. В рамках этого процесса будут предоставлены лицензия и оборудование для создания Оперативного центра безопасности для улучшения мониторинга, предотвращения, обнаружения, расследования и реагирования на киберугрозы, подобные тем, которые обрушились на страну в 2022 году.

Для реализации этих действий Управление киберпространства и цифровой политики Госдепартамента США будет работать с MICITT. Посольство США заявило, что финансирование также обеспечит немедленную поддержку операций по обучению кибербезопасности, оборудования, программного обеспечения и других инструментов кибербезопасности, а также долгосрочное наращивание потенциала.

Пожертвование позволит разработать базовый уровень кибербезопасности для улучшения институционального потенциала реагирования на инциденты и инциденты, а также для модернизации брандмауэров, лицензирования и развития криминалистических возможностей, среди прочего.

Наиболее пострадавшими коста-риканскими организациями во время кибератак 2022 года были Министерство финансов, которое было взломано группой программ-вымогателей Conti в апреле, и Фонд социального обеспечения Коста-Рики, который подвергся атаке группы программ-вымогателей Hive, затронувшей налогоплательщиков. новостной сайт CRHoy упомянул.

Считается, что группы вымогателей Conti и Hive связаны с россиянином.

Конкретные подробности того, где в первую очередь будут использованы пожертвованные США ресурсы, пока не разглашаются. Тем не менее, MICITT уже определил и расставил приоритеты в областях, на которые он будет направлен, с информацией, которая будет расширена в краткосрочной перспективе, сообщили в министерстве. Диалог.

«Соединенные Штаты ценят тесные отношения, которые у нас были с Коста-Рикой на протяжении длительного времени, поскольку мы работаем вместе, чтобы сделать регион более демократичным, процветающим и безопасным», — сказала посол США в Коста-Рике Синтия Теллес. «Это широкое сотрудничество в области кибербезопасности является отражением нашей общей приверженности обеспечению безопасности в Коста-Рике».

«Хакерские атаки на Коста-Рику за последний год нанесли ущерб не только правительственным учреждениям, но и самому народу Коста-Рики», — заявила Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности США по кибербезопасности и новым технологиям. Президент Джо Байден глубоко заботится о безопасности наших союзников и партнеров, и Пакет помощи в области кибербезопасности служит примером этой приверженности. Соединенные Штаты поддерживают Коста-Рику и привержены защите и укреплению ее демократии путем продвижения безопасных, открытых и надежных цифровых технологий».

В отчете Microsoft, опубликованном в марте 2023 года, указано, что 35 процентов малых и средних предприятий в Коста-Рике столкнулись с проблемами, связанными с кибербезопасностью, что побудило руководителей предприятий внедрить конкретную политику, связанную с кибербезопасностью.

Только в период с мая по декабрь 2022 года Центр реагирования на инциденты компьютерной безопасности в Коста-Рике под руководством MICITT обработал более 700 000 предупреждений о кибербезопасности, затронувших 167 государственных учреждений. CRHoy упомянул.

«Коста-Рика стала жертвой кибертерроризма, — сказал министр Богантис. «Сегодня мы признаем уязвимости, которые у нас были, но также и огромную ответственность, которую мы несем сейчас за управление ресурсами и принятием надежных мер по защите и безопасности в киберпространстве».