США помогают предотвратить атаку йеменских повстанцев на авиабазу США в ОАЭ

Официальные лица США и ОАЭ заявили, что американские военные вмешались в понедельник, чтобы помочь ОАЭ предотвратить ракетный удар, нанесенный повстанцами в Йемене по авиабазе, где размещено около 2000 американских солдат.
Нападение ознаменовало резкую эскалацию напряженности, поскольку оно было вторым за неделю, направленным против Объединенных Арабских Эмиратов, входящих в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, которая уже много лет находится в состоянии войны с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене. Хотя хуситы неоднократно наносили удары по Саудовской Аравии, которая граничит с Йеменом, до недавнего времени удары по ОАЭ были редкостью, как и интервенции США, подобные той, что была в понедельник, рассматривая страну как убежище в нестабильном регионе.
Повстанцы заявили, что они нанесли удар по авиабазе Аль-Дафра в столице страны Абу-Даби, на которой размещено 380-е воздушное разведывательное крыло ВВС США, и где размещено около 2000 американских военных и гражданских лиц. Соединенные Штаты развернули на базе системы противоракетной обороны Patriot.
«Силы США на авиабазе Аль-Дафра, недалеко от Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), столкнулись с двумя внутренними ракетными угрозами с несколькими перехватчиками Patriot одновременно с усилиями вооруженных сил ОАЭ», — сказал капитан Билл Урбан, главный представитель. Центрального командования США. Она добавила, что «совместными усилиями удалось предотвратить попадание двух ракет на базу». Официальные лица США и ОАЭ заявили, что жертв нет.
Министерство обороны ОАЭ заявило, что две ракеты были выпущены хуситами.
Подполковник Филип Вентура, представитель ВВС США на Ближнем Востоке, сказал, что американские войска на базе находились в состоянии повышенной боевой готовности и провели около часа в бункерах безопасности после объявления ракетной тревоги.
Бригадный генерал сказал, что силы США в Аль-Дафре поддерживают ОАЭ и наших партнеров по коалиции во всем регионе. Генерал Эндрю Кларк, командир 380-го авиаэкспедиционного крыла: «У нас прочные партнерские отношения с Эмиратами, и мы продолжим совместную работу для поддержки наших общих интересов».
Власти ОАЭ заявили, что вокруг Абу-Даби упали осколки ракеты, но о пострадавших не сообщается. Министерство обороны ОАЭ подтвердило «полную готовность противостоять любым угрозам» и пообещало принять все необходимые меры для защиты страны от нападений, сообщает официальное информационное агентство (WAM).
Запуск ракет произошел через неделю после того, как их запустили хуситы. Он взял на себя ответственность за очередную атаку на ОАЭ Нацелены на аэропорт Абу-Даби и топливный склад. В результате нападения на склад горючего погибли три человека.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией ответила Воздушные налеты на север Йемена, убив десятки людей в центре заключения и отключив интернет по всей обедневшей стране. Хуситы пригрозили отомстить за эти удары и снова атаковать ОАЭ.
Яхья Сари, военный представитель хуситов, заявил в видеообращении, что хуситы осуществили атаку в ответ на эскалацию возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене, которая также включала беспилотники и ракетные удары по объектам в Дубае. Город ОАЭ и Саудовская Аравия.
Сари предостерег иностранные компании и инвесторов в ОАЭ от ухода, «потому что они стали небезопасной страной, которая будет регулярно подвергаться нападениям, пока она продолжает свою агрессию и осаду йеменского народа».
Эскалация боевых действий является еще одним свидетельством непримиримости йеменского конфликта через год после того, как президент Байден вступил в должность и пообещал положить конец войне — одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.
После нескольких месяцев территориальных завоеваний хуситов, контролирующих северный Йемен, силам, поддерживаемым Саудовской Аравией и ОАЭ, удалось отвоевать часть территории и изменить ход войны. Эти атаки подорвали международные усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть обе стороны к миру.
Хотя атака была успешно предотвращена, она угрожала дестабилизировать имидж ОАЭ как стабильного аванпоста на хаотичном Ближнем Востоке.
«Мы должны быть честными, это то, к чему мы не привыкли», — сказал Абдул Халек Абдулла, политолог из Дубая. Он добавил: «ОАЭ сохранили свою репутацию безопасного убежища для инвесторов, посетителей и туристов», предсказывая, что атаки не нанесут долговременного ущерба этому имиджу.
«Может быть, это нападение сегодня», — сказал он. Но богатые ОАЭ «имеют лучшую оборонную систему, которую можно купить за деньги».
Мона Аль-Наджар Я упомянул из Каира и Эрик Шмидт из Вашингтона, округ Колумбия Бен Хаббард Репортаж предоставлен из Бейрута, Ливан.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».