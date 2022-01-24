США помогают предотвратить атаку йеменских повстанцев на авиабазу США в ОАЭ

Официальные лица США и ОАЭ заявили, что американские военные вмешались в понедельник, чтобы помочь ОАЭ предотвратить ракетный удар, нанесенный повстанцами в Йемене по авиабазе, где размещено около 2000 американских солдат.

Нападение ознаменовало резкую эскалацию напряженности, поскольку оно было вторым за неделю, направленным против Объединенных Арабских Эмиратов, входящих в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, которая уже много лет находится в состоянии войны с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене. Хотя хуситы неоднократно наносили удары по Саудовской Аравии, которая граничит с Йеменом, до недавнего времени удары по ОАЭ были редкостью, как и интервенции США, подобные той, что была в понедельник, рассматривая страну как убежище в нестабильном регионе.

Повстанцы заявили, что они нанесли удар по авиабазе Аль-Дафра в столице страны Абу-Даби, на которой размещено 380-е воздушное разведывательное крыло ВВС США, и где размещено около 2000 американских военных и гражданских лиц. Соединенные Штаты развернули на базе системы противоракетной обороны Patriot.

«Силы США на авиабазе Аль-Дафра, недалеко от Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), столкнулись с двумя внутренними ракетными угрозами с несколькими перехватчиками Patriot одновременно с усилиями вооруженных сил ОАЭ», — сказал капитан Билл Урбан, главный представитель. Центрального командования США. Она добавила, что «совместными усилиями удалось предотвратить попадание двух ракет на базу». Официальные лица США и ОАЭ заявили, что жертв нет.