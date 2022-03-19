США потребовали от России разрешить доступ звезде WNBA Бритни Грир.

Соединенные Штаты в пятницу потребовали от России разрешить дипломатический доступ к звезде WNBA Бритни Грир, которая с середины февраля находится под стражей по подозрению в хранении наркотиков.

В резком заявлении Государственный департамент впервые упомянул его имя после заключения Гринера в тюрьму, в отличие от своего предыдущего менее важного подхода к ослаблению напряженности в разгар войны России на Украине.

«Мы тесно связаны с этим делом и часто контактируем с командой юристов Бритни Гринер. В заявлении говорится.

«Мы неоднократно запрашивали дипломатический доступ к этим заключенным, которым было отказано в доступе», — добавили в ведомстве.

31-летний Гринер, профессионально играющий в России, был арестован в московском аэропорту после того, как власти заявили, что в патроне паутины у него было гашишное масло.

Срок предварительного заключения был продлен до четверга, 19 мая, сообщают российские государственные СМИ.

На кадрах видеонаблюдения видно, как звезда WNBA Бритни Грейнер арестована в аэропорту Шереметьево в Москве. Федеральная таможенная служба России

Несмотря на испытания, Феникс Меркьюри и двукратный олимпийский чемпион, как сообщается, находятся в хорошем настроении, сообщает общественная организация, которая посещает тюрьмы за пределами России.

«Физическое состояние у нее хорошее. Она в порядке. Она очень спокойная. Я бы даже сказала, что она не беспокоится», — сказала Екатерина Калугина.

Калинина сказала, что Гринер часто встречался со своими адвокатами, но еще не встречался с американскими дипломатами, чья организация сохраняет независимость, но редко конфликтует с Кремлем по ключевым вопросам.

Государственный департамент подтвердил, что он «связывался с юридической командой Бритни Гринер». Кевин С. Кокс / Getty Images

Госдепартамент настаивает на «дипломатическом доступе» к игроку WNBA Бритни Грейнер. Барри Косейдж через Getty Images / NBAE

Гринеру грозит до 10 лет лишения свободы, если его признают виновным в употреблении марихуаны.

Призывы США освободить Тревора Рейда, солдата морской пехоты, обвиняемого в нападении и шпионаже, и Пола Уилана, администратора корпоративной безопасности из Мичигана, по-прежнему остаются без внимания.

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