США по ошибке нашли задержанного в России журналиста — NBC Chicago

В понедельник администрация Байдена официально постановила, что газета Wall Street Journal, арестованная в России по обвинению в шпионаже, была «незаконно задержана».

Это назначение поднимает дело Ивана Гершковича на более высокий уровень в правительственной иерархии США и означает, что специальный офис Госдепартамента возьмет на себя ведущую роль в обеспечении его освобождения.

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о своем намерении в понедельник, заявив, что осуждает аресты и подавление Россией независимых СМИ.

«Сегодня госсекретарь Блинкен установил, что Иван Гершкович несправедливо задержан Россией», — говорится в заявлении министерства. «Журналистика — это не преступление. Мы осуждаем продолжающееся подавление Кремлем независимых голосов в России и его постоянную войну против правды».

В четверг российские власти арестовали американского журналиста Wall Street Journal по обвинению в шпионаже.

Российские власти арестовали 31-летнего Гершковича в Екатеринбурге, четвертом по величине городе России, 29 марта. Он стал первым американским репортером со времен холодной войны, задержанным по обвинению в шпионаже.

ФСБ конкретно обвинила Гершковича в попытке получить секретную информацию о российском оружейном заводе. The Wall Street Journal отверг обвинения.

Государственный департамент заявил, что правительство США окажет всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье, и вновь призвал Россию освободить его, а также задержанного гражданина США Пола Уилана.