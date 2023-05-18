США предлагают награду в $10 млн за поимку российского распространителя программ-вымогателей

Государственный департамент США предлагает приз в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению гражданина России, который предположительно стоит за многочисленными атаками программ-вымогателей на объекты критической инфраструктуры в США и других странах.

В заявлении Госдепартамента во вторник говорится, что он предлагает награду за арест Михаила Павловича Матвеева за его роль в инцидентах с программами-вымогателями, направленными против правоохранительных органов, предприятий и объектов критической инфраструктуры по всему миру в рамках программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность.

Программа дает государственному секретарю законные полномочия предлагать вознаграждение в размере до 25 миллионов долларов за информацию, ведущую к сокращению транснациональной преступности.

Кроме того, Министерство юстиции США заявило во вторник, что обнародовало два обвинительных заключения, обвиняющих г-на Матвеева в использовании трех различных типов программ-вымогателей для атак на многочисленные жертвы в США, включая правоохранительные органы в Вашингтоне, округ Колумбия, и Нью-Джерси, а также жертвы в области здоровья. уход и другие отрасли по всей стране.

Об этом заявил помощник генерального прокурора Кеннет А. в заявлении.

В заявлении говорится, что среди вариантов программ-вымогателей был Hive, который с июня 2021 года нацелился на более чем 1400 жертв по всему миру и получил до 120 миллионов долларов в виде платежей программ-вымогателей.

Согласно заявлению, два других типа программ-вымогателей принесли платежи на сумму 88 миллионов долларов.

Рост количества программ-вымогателей следует ожидать до тех пор, пока глобальные социальные и экономические условия остаются нестабильными, говорится во вторник в отчете агентства генерального директора Альянса в Сан-Франциско.