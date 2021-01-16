США предостерегают Индию от покупки у России ракет С-400: отчет

Премьер-министр Моди с президентом США Дональдом Трампом & nbsp | & nbsp Фото: & nbspAP

Ключевые моменты Индия подписала с Россией сделку на 5,5 млрд долларов на поставку пяти ракет С-400 Соединенные Штаты предупредили Индию о санкциях и призвали к отмене сделки, говорится в сообщении.

Вашингтон: Спустя месяц после введения Турции эмбарго на закупку у России систем ПВО С-400 Соединенные Штаты предупредили Индию, что вряд ли получит скидку на запланированные закупки аналогичного оборудования.

Предупреждение США значительно повышает риск введения аналогичных санкций в отношении Индии, и эксперты рекомендуют добиться прогресса в закупке ракет С-400.

Администрация Дональда Трампа призвала Индию расторгнуть мегасделку на 5,5 миллиарда долларов для пяти организаций ПВО и избежать дипломатического кризиса между двумя странами. В нем утверждается, что Индия не имеет широкого отказа от закона США, направленного на предотвращение закупки странами российской военной техники.

По мнению некоторых экспертов, позиция США по сделке между Индией и Россией, вероятно, изменится даже при администрации Байдена, которая придет к власти на следующей неделе, поскольку она обещает еще более жесткую позицию по отношению к Кремлю.

Между тем Индия подтвердила необходимость в ракетах класса “земля-воздух” большой дальности для противодействия угрозе, исходящей от Китая в условиях столкновений вдоль Линии контроля (ЛК) в восточном Ладакхе.

Отвечая на доклад, официальный представитель министерства иностранных дел Анураг Шривастава сказал: «Индия и Соединенные Штаты имеют всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство. У Индии есть особые и привилегированные стратегические партнерства с Россией».

Углубляясь в предупреждение США, он добавил: «Индия всегда проводила независимую внешнюю политику. Это также относится к нашим оборонным закупкам и распределению, движимым интересами нашей национальной безопасности».

Следует отметить, что в прошлом месяце США ввели санкции против Турции за приобретение ею российских систем ПВО в соответствии с Законом о санкциях (CAATSA).