США предостерегают китайские фирмы от оказания помощи России против потенциальных санкций против Украины

ВАШИНГТОН, 3 фев (Рейтер) — Соединенные Штаты предупредили китайские фирмы в четверг, что они столкнутся с последствиями, если попытаются уклониться от любого экспортного контроля, введенного против Москвы в случае вторжения России в Украину.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сделал это заявление после того, как министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай и Россия согласовали свои позиции по Украине во время встречи министров иностранных дел в Пекине в четверг. читать далее

«У нас есть набор инструментов, которые мы можем использовать, если мы увидим, что иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное, чтобы компенсировать действия экспортного контроля США, уклониться от них, обойти их», — сказал Прайс на регулярном брифинге для новостей.

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Западные страны заявляют, что любое вторжение России в Украину повлечет за собой санкции против Москвы, а Вашингтон заявил, что готов ввести финансовые санкции, а также меры экспортного контроля.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Питер Харрелл заявил в среду, что Вашингтон работает над мерами экспортного контроля с союзниками в Азии, включая Японию и Южную Корею.

Прайс сказал, что Россия должна знать, что более тесные отношения с Пекином не компенсируют последствий, наложенных в ответ на вторжение.

«Если Россия думает, что она будет в состоянии… смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с (Китаем), то это не так. Это на самом деле сделает российскую экономику во многих отношениях более хрупкой. ., — сказал он.

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс жестикулирует во время брифинга в Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1 февраля 2022 г. Сьюзан Уолш / Пул через REUTERS

«Если вы откажете себе в возможности заключать сделки с Западом, импортировать товары из Европы, из США, вы значительно снизите свои производственные мощности и свой инновационный потенциал».

Прайс сказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И провели расширенную дискуссию о возможных последствиях действий России против Украины в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. читать далее

На просьбу прокомментировать высказывания Прайса представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил: «Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Создание напряженности не способствует ослаблению украинского кризиса, а только добавляет больше неопределенности в регион и в целом миру. Китай категорически против этого».

Министерство иностранных дел Китая ранее сообщило, что Ван Ван встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил «понимание и поддержку» позиции России в отношении безопасности в отношении отношений России с США и НАТО.

Обе стороны согласовали свои позиции по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как Украина, Афганистан и ситуация на Корейском полуострове.

Совет Безопасности ООН должен встретиться в пятницу в США и Великобритании после запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности в минувшие выходные.

Соединенные Штаты настаивают на введении дополнительных международных санкций в отношении Северной Кореи в связи с недавней серией ракетных испытаний, но в прошлом месяце Китай и Россия отложили предложение США ввести санкции ООН в отношении пяти северокорейцев, связанных с оружейными программами их страны.

Лавров находится в Пекине с президентом Владимиром Путиным, который встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу, прежде чем примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

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Репортажи Саймона Льюиса, Дэвида Бруннстрема, Дафны Псаледакис и Канишки Сингха; Под редакцией Эндрю Хэвенса, Алистера Белла и Джерри Дойла

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