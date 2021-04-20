США предупреждают авиакомпании о приграничных рейсах между Украиной и Россией

Отправленный Дэвидом Шеппардсоном | Рейтер

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в понедельник призвало авиакомпании проявлять «крайнюю осторожность» при полетах вблизи украинско-российской границы, сославшись на потенциальные риски для безопасности полетов.

В уведомлении для авиакомпаний США в субботу американское агентство сослалось на «эскалацию региональной напряженности между Россией и Украиной, которая может привести к трансграничным столкновениям без предупреждения, усилению военных действий и / или конфликту».

С 2014 года Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты гражданской авиации в регионах, прилегающих к украинско-российской границе. В уведомлении также говорилось, что авиакомпании должны уведомить Федеральное управление гражданской авиации не менее чем за 72 часа о планируемых рейсах в регионе.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и другие регулирующие органы обеспокоены возможностью того, что гражданский самолет будет сбит во время конфликта из-за того, что он был неправильно идентифицирован.

Международные следователи заявили, что рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, когда он был сбит над восточной Украиной ракетой, выпущенной с территории, удерживаемой пророссийскими повстанцами во время боев с украинскими правительственными войсками. Все находившиеся на борту 298 человек погибли, две трети из них – граждане Нидерландов.