США предупреждают Китай, что они стоят за решением по Южно-Китайскому морю и привержены защите Филиппин.

Блинкен сделал это в воскресенье в заявлении, посвященном пятой годовщине решения независимого арбитражного суда, отклоняющего экспансионистские претензии Китая в отношении водного пути и поддерживающего Филиппины.

«Мы подтверждаем, что любое вооруженное нападение на Вооруженные силы Филиппин, общие корабли или авиацию в Южно-Китайском море приведет к вызову обязательств Соединенных Штатов по взаимной обороне в соответствии со статьей IV Договора о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года», – сказал Блинкен. .

Блинкен также призвал китайское правительство «соблюдать свои обязательства по международному праву (и) воздерживаться от своего провокационного поведения» в Южно-Китайском море.

Постановление Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2016 года категорически отклонило претензии Китая в Южно-Китайском море, при этом четко указав, что Китай нарушает суверенитет Филиппин, Такие виды деятельности, как строительство островов В исключительной экономической зоне Манилы (ИЭЗ).

Пекин дезавуировал решение суда и продолжал укреплять и укреплять свои позиции в Южно-Китайском море. Он утверждает, что Соединенные Штаты и другие страны усиливают напряженность в регионе, отправляя туда свои военные корабли в нарушение их суверенитета.

Вашингтон оспаривает, что его военно-морское присутствие в Южно-Китайском море поддерживает свободу судоходства в соответствии с международным морским правом.

Подтверждая позицию США, Седьмой флот USS заявил в своем заявлении, что эсминец USS Benfold провел военно-морскую навигационную операцию (FONOP) у Парасельских островов в северо-западной части Южно-Китайского моря.

На эти острова, называемые в Китае цепью Сиша, также претендуют Вьетнам и Тайвань, но с 1970-х годов они контролируются Китаем.

Представитель ВМС США лейтенант Марк Лэнгфорд заявил, что операция в понедельник поставила под сомнение претензии трех сторон.

“Эта операция по свободе судоходства … отстояла законные права, свободы и использование моря, признанные в международном праве, оспаривая незаконные ограничения мирного прохода, введенные Китаем, Тайванем и Вьетнамом, а также оспаривая претензии Китая на пролив «Базовых линий» окружают Парасельские острова », – сказал Лэнгфорд.

Китай заявил, что развернул силы, чтобы «предупредить и отпугнуть» американский эсминец, который, по его словам, нарушает его суверенитет.

«Это еще одно убедительное свидетельство агрессивного господства Соединенных Штатов в области мореплавания и милитаризации Южно-Китайского моря», – заявил в своем заявлении полковник Тянь Цзюньли, пресс-секретарь Южного театрального командования Народно-освободительной армии. выдается в понедельник.

«Факты показывают, что Соединенные Штаты создают угрозу безопасности в Южно-Китайском море», – сказал Тиан.

В своем заявлении в воскресенье Блинкен призвал Китай «предпринять шаги, чтобы убедить международное сообщество в том, что оно привержено основанному на правилах морскому порядку, уважающему права всех наций, больших и малых».

«Нигде морской порядок, основанный на правилах, не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Китайская Народная Республика (КНР) продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства в Юго-Восточной Азии, угрожая свободе судоходства на этом критически важном глобальном маршруте», – Государственный секретарь США, ссылаясь на Китай по его официальному названию.

Он призвал Китай «предпринять шаги, чтобы убедить международное сообщество в том, что он привержен основанному на правилах морскому порядку, уважающему права всех стран, больших и малых».

Блинкен сказал, что Соединенные Штаты стояли за постановлением 2016 года против Китая, как это было подтверждено в прошлом году тогдашним госсекретарем Майком Помпео, заявившим тогда, что «претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, поскольку теперь их кампания запугивания, чтобы контролировать их ».

В ответ на заявления Помпео посольство Китая в Вашингтоне обвинило Соединенные Штаты в «искажении» международного права и «раздутии» ситуации с целью «сеять раздор».