США предупреждают, что Россия активизирует военные действия на Украине

Официальные лица США заявили, что войска Владимира Путина потерпели поражение в Киеве, но он еще не завершил завоевание. Михаил Клементьев | АФП | Гетти Изображений

Администрация Байдена предупредила в понедельник, что российские силы, как ожидается, активизируют военные операции в Украине после нескольких недель неуверенного наступления на суше. «Когда Россия начала эту войну, ее главной целью было захватить столицу Киев, сменить правительство Зеленского и контролировать большую часть, если не всю Украину», — заявил журналистам в Белом доме советник по национальной безопасности Джейк Салливан. эти цели быстро и эффективно». Он сказал, что официальные лица США считают, что Кремль сейчас пересматривает свою военную цель. «Россия перераспределяет свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и в некоторых частях юга Украины, а не наносить удары по большей части территории», — сказал Салливан, сославшись на то, что армия не смогла захватить Киев.

За последние пять недель российские войска на территории Украины столкнулись с множеством проблем с тыловым обеспечением на поле боя, в том числе с сообщениями о нехватке топлива и продовольствия. «Все указывает на то, что Россия будет стремиться осадить и разгромить украинские силы на востоке Украины», — сказал Салливан. «Мы ожидаем, что российское руководство сейчас осуществляет передислокацию с севера Украины в район вокруг Донбасса», — добавил он. Он добавил, что возобновление наземного наступления России на востоке Украины, вероятно, также будет включать «воздушные и ракетные удары по всей стране, чтобы нанести военный и экономический ущерб и, откровенно говоря, вызвать террор».

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ФОТО: Вид с воздуха на жилой дом, разрушенный в результате бомбардировки в ходе продолжающегося вторжения России в Украину, в поселке Бородинка в Киевской области Украины, 3 марта 2022 года. Фотография сделана с дрона. READ Российско-украинский кризис: Пентагон отправляет в Польшу еще 3000 военнослужащих Максим Левин | Рейтер