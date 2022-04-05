США предупреждают, что Россия активизирует военные действия на Украине

Официальные лица США заявили, что войска Владимира Путина потерпели поражение в Киеве, но он еще не завершил завоевание.
Михаил Клементьев | АФП | Гетти Изображений
Администрация Байдена предупредила в понедельник, что российские силы, как ожидается, активизируют военные операции в Украине после нескольких недель неуверенного наступления на суше.
«Когда Россия начала эту войну, ее главной целью было захватить столицу Киев, сменить правительство Зеленского и контролировать большую часть, если не всю Украину», — заявил журналистам в Белом доме советник по национальной безопасности Джейк Салливан. эти цели быстро и эффективно».
Он сказал, что официальные лица США считают, что Кремль сейчас пересматривает свою военную цель. «Россия перераспределяет свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и в некоторых частях юга Украины, а не наносить удары по большей части территории», — сказал Салливан, сославшись на то, что армия не смогла захватить Киев.
За последние пять недель российские войска на территории Украины столкнулись с множеством проблем с тыловым обеспечением на поле боя, в том числе с сообщениями о нехватке топлива и продовольствия.
«Все указывает на то, что Россия будет стремиться осадить и разгромить украинские силы на востоке Украины», — сказал Салливан. «Мы ожидаем, что российское руководство сейчас осуществляет передислокацию с севера Украины в район вокруг Донбасса», — добавил он.
Он добавил, что возобновление наземного наступления России на востоке Украины, вероятно, также будет включать «воздушные и ракетные удары по всей стране, чтобы нанести военный и экономический ущерб и, откровенно говоря, вызвать террор».
ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ФОТО: Вид с воздуха на жилой дом, разрушенный в результате бомбардировки в ходе продолжающегося вторжения России в Украину, в поселке Бородинка в Киевской области Украины, 3 марта 2022 года. Фотография сделана с дрона.
Максим Левин | Рейтер
Высокопоставленный представитель министерства обороны США, на условиях анонимности рассказывающий о планах Пентагона, заявил, что Кремль перебросил около 65% своих сил из-под Киева в Беларусь.
Чиновник сказал, что Пентагон считает, что эти российские солдаты пополняют запасы в Беларуси, прежде чем они вернутся воевать в Украине. На вопрос, куда, скорее всего, направятся войска, чиновник сказал, что, по мнению Пентагона, большинство из них переместится в регион Донбасса.
Представитель США добавил, что «подавляющее большинство» российских сил осталось на Украине и что Киев по-прежнему находится под угрозой.
Позже в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби не сообщил никаких подробностей о том, как Соединенные Штаты планируют реорганизовать российские силы.
«Мы не думаем, что это полный отказ от военных действий. Эти ребята не собираются возвращаться домой, я думаю, это главное», — сказал Кирби, добавив, что Пентагон «был не в состоянии полностью предсказать, что они собираются починить свои подразделения».
Когда на него надавили, Салливан не назвал график того, как долго Соединенные Штаты ожидают, что война продлится.
«Это может быть не просто вопрос еще нескольких недель», — сказал Салливан. «Этот следующий этап может быть измерен в месяцах или больше», добавил он.
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