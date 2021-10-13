США призывают Россию расправиться с группами вымогателей перед встречей с союзниками Белого дома

Правительство США «поделилось с Россией информацией о преступной деятельности программ-вымогателей с ее территории», – сказал чиновник, анонимно говоря в соответствии с основными правилами Белого дома.

«Мы видели некоторые действия правительства России, мы смотрим на дальнейшие действия», – сказал чиновник, отрицая, что это были за действия и действия.

Представитель посольства России в Вашингтоне не ответил на запрос о комментарии.

Байден в июне Президент России Владимир Путин настаивал Американским компаниям пришлось потратить миллионы долларов на борьбу с русскоязычными хакерами после атак программ-вымогателей. Один из таких инцидентов произошел, когда колониальный трубопровод, который поставляет 45% топлива на Восточное побережье, был вынужден приостановить работу на несколько дней в мае.

Эти барьеры делают кибербезопасность и программы-вымогатели, в частности, одними из главных в списке приоритетов национальной безопасности Белого дома. Высокопоставленные правительственные чиновники из Соединенных Штатов и 30 союзников встретятся в среду и четверг, чтобы наладить более тесное сотрудничество в борьбе с программами-вымогателями, которые отключили компьютеры в медицинских центрах многих стран во время вспышек коронирусного вируса. По данным Белого дома, Австралия, Франция, Германия и Великобритания входят в число стран, представленных на встречах. Обсуждения будут сосредоточены на судебном преследовании групп программ-вымогателей и роли криптовалюты в попытках финансирования и атаках программ-вымогателей. Россия будет открыто отсутствовать на встречах, поскольку Белый дом стремится продвинуть двусторонние переговоры с Москвой. После встречи Байдена и Путина официальные лица США внимательно следят за изменениями в поведении российских официальных лиц и любыми изменениями темпов киберпреступной активности в России. Mandiant, американская компания по кибербезопасности, которая реагирует на инциденты с программами-вымогателями, Сообщается Скучная функция от некоторых групп программ-вымогателей. Но еще неизвестно, продлится ли какое-либо сокращение атак программ-вымогателей. Представитель другой фирмы, занимающейся кибербезопасностью, Record Future, сообщил CNN, что у компании «есть российская команда по вымогательству, в которой в настоящее время насчитывается более 100 членов», и она «активно вербует новых киберпреступников». READ Почему на Олимпийских играх 2021 года в Токио Россия называется ОКР? Джен Истерли, директор Агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, заявила на прошлой неделе, что со времени Теда между Бетани и Путиным в поведении России не произошло «значительных существенных изменений». Один из лучших способов борьбы с программами-вымогателями для аналитиков кибербезопасности – арестовать тех, кто создает и развертывает программное обеспечение для блокировки компьютеров. В то время как сотрудничество с Россией является труднодостижимым, Соединенные Штаты сильно полагались на своих союзников в Европе в своих атаках на определенные преступные группировки. ФБР и Европейское агентство по обеспечению соблюдения В прошлом месяце в Украине арестовали двух человек Сообщается, что после взломов европейских и американских организаций он выдвинул требования о выкупе на миллионы долларов. Бывший голландский дипломат Тимо Костер, который занимался кибербезопасностью, сказал, что ожидает, что такие страны, как Соединенные Штаты и Нидерланды, будут поощрять другие правительства к более решительным действиям против киберпреступных групп. Коастер сказал CNN, что «необходимо более широкое международное сотрудничество» для координации того, как страны реагируют на кибератаки, а также реакции правоохранительных органов и органов безопасности на конкретных субъектов.