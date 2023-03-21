США призывают Си оказать давление на Путина из-за «военных преступлений» на Украине

Марита Молони

Новости BBC

21 марта 2023 г., 03:59 МСК Обновлено 1 час назад

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Соединенные Штаты призвали председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот прекратил «военные преступления» России в Украине.

Эти двое снова встретятся во вторник для официальных переговоров во время первого визита президента Си в Москву после вторжения.

Представитель Совета национальной безопасности в Белом доме призвал президента Си призвать своего российского коллегу вывести войска из Украины.

Джон Кирби сказал, что добиться прекращения огня будет недостаточно.

«Мы надеемся, что президент Си окажет давление на президента Путина, чтобы тот прекратил бомбардировки украинских городов, больниц и школ, прекратил военные преступления и зверства и вывел свои войска», — сказал он.

«Но мы обеспокоены тем, что вместо этого Китай будет повторять призывы к прекращению огня, в результате которого российские силы останутся на суверенной территории Украины, и любое прекращение огня, не касающееся вывода российских войск с Украины, фактически одобрит незаконные российские завоевания», — добавил он.

Путин сказал, что обсудит предложенный Си Цзиньпином план из 12 пунктов «по урегулированию острого кризиса в Украине».

«Мы всегда открыты для переговорного процесса», — сказал Путин, а лидеры назвали друг друга «дорогой друг».

Китай обнародовал свой план Окончание войны в прошлом месяце Он включает в себя «прекращение боевых действий» и возобновление мирных переговоров.

В плане Китая конкретно не говорилось, что Россия должна уйти из Украины, на чем Украина настаивала в качестве предварительного условия для любых переговоров.

Вместо этого в нем говорилось об «уважении суверенитета всех стран», добавляя, что «все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность» и «постепенно снижать напряженность ситуации».

В плане также осуждается применение «односторонних санкций», которые рассматриваются как завуалированная критика союзников Украины на Западе.

В понедельник г-н Си был тепло встречен военным оркестром в Москве в начале трехдневного визита. Путин похвалил Китай за «соблюдение принципов справедливости» и стремление к «безраздельной безопасности каждой страны».

Он добавил, что Китай сделал «огромный скачок в своем развитии» за последние годы, отметив, что «мы немного завидуем».

В ответ г-н Си сказал Путину: «Под вашим сильным руководством Россия добилась больших успехов в своем процветающем развитии. Я уверен, что русский народ будет и впредь оказывать вам непоколебимую поддержку».

До приезда Си Путин написал в китайской газете People’s Daily, что обе страны не будут ослаблены «агрессивной» политикой США.

Публично украинские лидеры подчеркивали общую позицию, которую они имеют с Китаем — уважение суверенитета и территориальной целостности, — но в частном порядке они настаивали на встрече или телефонном разговоре между президентом Владимиром Зеленским и г-ном Си.

Это поддержал представитель службы безопасности США г-н Кирби, который призвал г-на Си «играть конструктивную роль» в усилиях по прекращению конфликта, поговорив с г-ном Зеленским.

В Киеве опасаются, что поддержка Китаем России — в настоящее время основанная на технологиях и торговле — может стать военной, возможно, включая артиллерию.

Россия является источником нефти для огромной экономики Пекина и рассматривается как партнер в противостоянии Соединенным Штатам.

Подпись к фотографии, В Москве продаются русские матрешки с портретами президентов Китая и России.

В другом случае Япония объявила, что ее премьер-министр Фумио Кисида во вторник посетит Киев для переговоров с президентом Зеленским. Ожидается, что он выразит солидарность и поддержку Украине после российского вторжения.

Визит председателя Си в Москву состоится через несколько дней после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента по обвинениям в военных преступлениях. Это означает, что технически Путина могут арестовать в 123 странах, хотя ни Китая, ни России в этом списке нет.

Западные лидеры с февраля прошлого года пытаются изолировать Россию после ее массированного вторжения в Украину.