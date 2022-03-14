США проводят интенсивные 7-часовые переговоры с Китаем на фоне войны России на Украине

ВАШИНГТОН. Официальные лица США и Китая встретились в понедельник, чтобы обсудить множество проблем в их двусторонних отношениях, в том числе продолжающуюся войну России на Украине. Высокопоставленный чиновник администрации охарактеризовал переговоры в Риме как «напряженные» и продолжавшиеся не менее семи часов. Чиновник, который говорил с журналистами на условиях анонимности, сказал, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал высокопоставленному китайскому дипломату Ян Цзечи, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Пекин может попытаться помочь России ослабить глобальные санкции.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан выступает на ежедневной пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, 23 августа 2021 года. Джим Уотсон | АФП | Гетти Изображений

«В целом я бы сказал, что у нас есть глубокая обеспокоенность по поводу того, что Китай встал на сторону России», — сказал чиновник. «Советник по национальной безопасности открыто говорил об этих опасениях, а также о возможных разветвлениях и последствиях определенных действий», — добавил чиновник. Визит Салливана последовал за сообщениями о том, что Москва обратилась к Китаю с просьбой предоставить военную технику для войны в Украине. Чиновник преуменьшил сроки поездки, когда на него оказали давление журналисты. «Эта встреча была запланирована на некоторое время», — сказал чиновник, добавив, что графики были согласованы между официальными лицами США и Китая прошлой осенью. Пекин опроверг сообщения о том, что Москва запросила военную технику или другую помощь для поддержки своей продолжающейся военной кампании в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения в том, что Россия запросила военную поддержку у Китая в понедельник.

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