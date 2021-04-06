Соединенные Штаты попросили Москву объяснить «провокации» достоверных сообщений о российских военных действиях на границе с Украиной, а Госдепартамент США заявил в понедельник, что готов вмешаться.

В течение трех месяцев после инаугурации президента США Джо Байдена формирование российских войск и их передвижения вдоль границы с восточной Украиной стали последней точкой напряженности в ледяных американо-российских отношениях.

Представитель Министерства иностранных дел Netflix заявил на пресс-конференции, что Соединенные Штаты будут заинтересованы в любой попытке Москвы угрожать Украине, будь то в России или на Украине.

Он отрицал, что США считали, что Россия готовится вторгнуться в соседнюю бывшую советскую республику.

Позже в понедельник представитель министерства иностранных дел сообщил агентству Рейтер, что Соединенные Штаты «готовы общаться с Москвой» по поводу ситуации, описав достоверные сообщения о передвижениях российских войск на границе с Украиной и на полуострове, оккупированном Россией в 2014 году.

До этих перемещений четыре украинских солдата были убиты и четверо ранены в нарушение режима прекращения огня в июле 2020 года.

«Мы призываем Россию держаться подальше от экспансионистской деятельности», – сказал представитель.



Файл – Президент Украины Владимир Желенский выступает на пресс-конференции 12 октября 2020 года в Киеве, Украина.

После комментариев Байден пообещал «безоговорочную поддержку» своему украинскому сопернику Владимиру Желенскому в украинском конфликте с пророссийскими сепаратистами, которые контролируют части восточного Донбасса страны в пятницу.

В понедельник Россия предупредила, что она отвечает на новые санкции Украины против российских компаний, но отрицала, что российские военные операции представляют угрозу для Украины и что она будет восстановлена.

“Российская оккупация и экспансия на востоке Украины – последнее, – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Жаки. – Мы внимательно следим”.

Звонок Байдена Желенскому прозвучал после того, как альянс НАТО выразил обеспокоенность тем, что у него есть крупная российская военная структура на российской стороне границы с восточной Украиной.

«Мы попросили Россию объяснить эти провокации», – сказал Прайс. «Но самое главное, тот факт, что мы дали сигнал нашим украинским союзникам, является обнадеживающей новостью».

На вопрос, считают ли Соединенные Штаты передвижение российских войск на границе угрозой Украине, Прайс ответил: «Конечно, русские пытаются запугать и запугать своих соседей».

Украина, западные страны и НАТО обвиняют Россию в отправке войск и тяжелого вооружения для ускорения делегации, захватившей восточный Донбасс в 2014 году. Москва заявляет, что оказывает сепаратистам только гуманитарную и политическую поддержку.