Госдепартамент США заявил, что располагает “достоверной” информацией о военных операциях России на границе с восточной Украиной.

Соединенные Штаты попросили Россию объяснить последние «провокации» на границе с Украиной, заявил в понедельник Государственный департамент США, добавив, что формирование и передвижение российских войск вызвали озабоченность международного сообщества на прошлой неделе.

В ведомстве заявили, что сообщения о передвижениях России на границе с президентом на востоке Украины стали последней точкой напряженности в американо-российских отношениях за три месяца с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

Выступая на пресс-конференции в понедельник, официальный представитель Госдепартамента Netflix заявил, что Соединенные Штаты будут обеспокоены любой попыткой Москвы запугать Украину, будь то на российской земле или на Украине.

В ведомстве заявили, что готовы вмешаться в ситуацию.

Президент Украины Владимир Желенский обвиняет Россию в «гибкости мышц» [File: Reuters]

«Мы попросили Россию объяснить эти провокации», – сказал Прайс.

«Но самое главное, тот факт, что мы дали сигнал нашим украинским союзникам, является обнадеживающей новостью».

После комментариев Байден заверил своего украинского соперника Владимира Желенского, что конфликт Украины с пророссийскими сепаратистами, контролирующими части восточного Донбасса, пользуется «непоколебимой поддержкой».

Россия в понедельник отрицала, что российские военные операции представляют угрозу для Украины, и отвергла опасения по поводу структуры, когда она предупредила, что ответит на новые украинские санкции против российских компаний.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Жаки заявила журналистам, что «недавнюю оккупацию и экспансию России на Украине» «мы внимательно отслеживаем».

На прошлой неделе альянс НАТО выразил озабоченность по поводу того, что он называет крупной российской военной структурой на российской стороне границы с восточной Украиной.

Со своей стороны, Желенский обвинил Россию в разжигании напряженности.

«Гибкость мышц – это традиционная российская проблема в форме военных учений и приграничных провокаций», – сказал президент Украины в заявлении от 1 апреля.

Украина, западные страны и НАТО обвинили Россию в отправке войск и тяжелого вооружения в 2014 году для ускорения отправки делегации на Донбасс.

Москва заявила, что будет оказывать сепаратистским боевикам политическую и гуманитарную поддержку только в том, что она считает внутренним конфликтом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что «это никому не угрожает» и что Россия предпринимает шаги для обеспечения безопасности своих границ.

«По периметру границ России усиливается активность со стороны НАТО, других альянсов и отдельных стран – все они вынуждены проявлять бдительность», – сказал он.