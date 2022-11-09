США протестуют против перевода звезды баскетбола Грейнера в российскую колонию

Хумайра Памук

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Российские власти на прошлой неделе забрали американскую баскетбольную звезду Бритни Гренье из следственного изолятора в Подмосковье, и теперь она направляется в нераскрытую уголовную колонию, заявили в среду ее команда юристов и главный дипломат в Вашингтоне.

Двукратная олимпийская чемпионка была арестована 17 февраля — за неделю до вторжения России в Украину — в московском аэропорту, где в ее багаже ​​были обнаружены вейп-картриджи с запрещенным в России маслом каннабиса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Гренье будет переведен в «отдаленную исправительную колонию» и что Соединенные Штаты ожидают, что российские власти разрешат сотрудникам своего посольства доступ к Гренье и другим американцам, задержанным в России.

«Мы решительно протестуем против перевода Бритни Гренье в отдаленную исправительную колонию и использования российским правительством незаконных задержаний», — написал Блинкен в отдельном посте в Twitter.

Женская национальная баскетбольная ассоциация в своем заявлении заявила, что этот шаг был «раздавлен», и описала его как «ужасный и, казалось бы, бесконечный кошмар», добавив, что «отсутствие ясности и прозрачности в процессе усугубляет боль».

32-летний Грейнер был приговорен 4 августа к девяти годам колонии строгого режима за хранение и контрабанду наркотиков. Она признала себя виновной, но сказала, что совершила «прямую ошибку» и не собиралась нарушать закон.

В заявлении ее адвокатов говорится, что 4 ноября ее перевели из следственного изолятора недалеко от российской столицы для перевода в уголовную колонию, но ни ее текущее местонахождение, ни конечный пункт назначения неизвестны.

В соответствии с российскими мерами они заявили, что ее адвокаты и посольство США должны быть уведомлены о ее прибытии, но на это потребуется до двух недель.

Россия не уведомляла США о переводе Грейнера, по словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, пожелавшего остаться неназванным.

Reuters попросило прокомментировать ФСИН России, куда увезли Гренье и где она сейчас находится.

Переводы в исправительные колонии могут занять много времени, так как группы заключенных собирают и перевозят в разные места в самой большой стране мира.

Президент США Джо Байден приказал своей администрации «убедить ее российских похитителей улучшить обращение с ней и условия, которые она может быть вынуждена терпеть в исправительной колонии».

В конце июля администрация Байдена предложила России обмен пленными, чтобы обеспечить освобождение Грейнера, а также освобождения бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, но заявила, что Москва еще не ответила положительно на это предложение.

Россия отказалась комментировать статус переговоров, заявив, что такая дипломатия не должна проводиться публично.

Ухудшение отношений между Россией и Западом из-за войны на Украине осложнило переговоры.

«Несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с русскими, правительство США продолжает продвигать это предложение и предлагать потенциальные альтернативные пути продвижения вперед с русскими по всем доступным каналам», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента добавил, что обсуждение предлагаемого обмена «не было последовательным процессом».

Адвокаты Гринер пока не сообщили, будут ли они пытаться еще раз обжаловать ее приговор после того, как 25 октября российский суд отклонил попытку апелляции.

Суровые условия

Заключенные в российских исправительных колониях сталкиваются со строгим режимом тяжелого физического труда, плохой гигиеной и отсутствием доступа к адекватной медицинской помощи.

Мария Алекина, которая отсидела почти два года за участие в акции протеста проституток в московском соборе в 2012 году, организованной феминистской группой Pussy Riot, рассказала агентству Рейтер в интервью на прошлой неделе, что она была одной из 80 женщин, спящих в одной комнате с тремя туалетами. Горячая вода. Она сравнила условия с трудовым лагерем ГУЛАГа при советском диктаторе Иосифе Сталине.

«Нашей главной заботой остается здоровье и благополучие Би Джи», — заявила агент Гринер Линдсей Колас в отдельном заявлении, назвав игрока своими инициалами.

«Поскольку мы проходим через этот очень трудный этап, когда мы не знаем точно, где находится BG и как она работает, мы просим поддержки у общественности, чтобы продолжать писать письма и выражать свою любовь и заботу о ней», — сказал Колас.

(Отчетность Марка Тревельяна, Филипа Лебедева, Дойны Чиако и Сьюзан Хеффи; редактирование Эндрю Осборна, Пола Симао и Джонатана Отиса)