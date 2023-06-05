США публикуют видео, на котором запечатлен тесный контакт с китайским эсминцем в Тайваньском проливе

БАНГКОК (AP) — Американские военные опубликовали в понедельник видео того, что они назвали «небезопасным» китайским маневром в Тайваньском проливе в минувшие выходные, когда китайский военно-морской корабль резко преградил путь американскому эсминцу, вынудив американское судно снизить скорость, чтобы избежать столкновения.

Инцидент произошел в субботу, когда американский эсминец USS Chung Hun и канадский фрегат HMCS Montreal осуществляли так называемый переход «свободы судоходства» через пролив между Тайванем и материковым Китаем.

Китай заявляет, что демократический, автономный остров Тайвань является частью его территории, и поддерживает пролив как часть своей исключительной экономической зоны, в то время как Соединенные Штаты и их союзники регулярно проплывают и пролетают над перевалом, чтобы подчеркнуть свое заявление о том, что воды Международный.

По данным Индо-Тихоокеанского командования США, во время субботнего транзита китайский эсминец с управляемыми ракетами прошел мимо Chong Hun с левого борта, а затем повернул в сторону носа на расстоянии около 150 ярдов (137 метров). Военные заявили, что американский эсминец продолжил курс, но снизил скорость до 10 узлов, «чтобы избежать столкновения».

Видео, опубликованное в понедельник, показывает, как китайский корабль пересекает путь американского корабля, а затем выпрямляется, чтобы начать плыть в параллельном направлении.

Командование Индо-Тихоокеанского региона заявило, что эти действия нарушили морские правила безопасного прохода в международных водах.

Китайский корабль не предпринимал подобных маневров в отношении канадского фрегата, следовавшего за американским эсминцем.

«Транзит Чун Хуна и Монреаля через Тайваньский пролив демонстрирует общую приверженность Соединенных Штатов и Канады свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», — заявило командование Индо-Тихоокеанского региона. «Военные США летают, плавают и действуют безопасно и ответственно везде, где это позволяет международное право».

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выступил в защиту учений, заявив, что они проводились «в соответствии с законом».

«Военные действия Китая полностью оправданы, законны, безопасны и профессиональны», — заявил он журналистам в Пекине. «Это Соединенные Штаты должны глубоко задуматься о себе и исправить ошибки».

Соединенные Штаты недавно обвинили Китай в проведении «излишне агрессивного маневра» в воздухе, заявив, что в конце прошлого месяца китайский истребитель J-16 пролетел прямо перед разведывательным самолетом ВВС США над Южно-Китайским морем.

Близкие разговоры вызвали опасения по поводу возможного инцидента, который может привести к эскалации между армиями двух стран в то время, когда напряженность в регионе уже накаляется.

Инцидент в Тайваньском проливе произошел в день, когда министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая генерал Ли Чанфу дали показания. Они были в Сингапуре на ежегодной оборонной конференции.

В воскресенье Ли отметил, что Соединенные Штаты и их союзники создали опасность своими патрулями и намеревались спровоцировать Китай.

Через переводчика он сказал: «Лучший способ для стран, особенно военно-морских кораблей и боевых самолетов стран, не закрывать процедуры вокруг территории других стран». «Какой смысл туда ехать? В Китае мы всегда говорим: «Не лезь не в свое дело».

Остин пригласил Ли выступить в кулуарах конференции; Отклони меня.