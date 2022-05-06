США пытаются преуменьшить свою роль в потоплении российского военного корабля

Администрация Байдена в пятницу стремилась преуменьшить роль разведки США в потоплении российского ракетного крейсера «Москва» и дистанцировалась от любой прямой роли в одном из самых больших затруднений России с тех пор, как она напала на Украину.

На следующий день после того, как официальный представитель США подтвердил, что Соединенные Штаты предоставили Украине информацию о местонахождении корабля, Белый дом и Пентагон описали ограниченную роль в атаке в прошлом месяце и заявили, что украинцы принимают собственные решения.

Эти усилия изменили тонкую грань, по которой проходит президент Джо Байден, продвигая усиление поддержки Украины, сопротивляясь критике за то, что он делает недостаточно, пытаясь избежать втягивания Соединенных Штатов в прямой конфликт с Россией.

«Нам заранее не было известно о намерении Украины атаковать корабль», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. У украинцев есть свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военные корабли, как они это сделали в этом случае. «

На фоне мощной двухпартийной поддержки Украины администрация предоставила военную помощь на сумму более 3,4 миллиарда долларов, а вооруженные силы США активно обучают украинские силы использованию гаубиц, беспилотников и другого оборудования в войне, которая сейчас сосредоточена в восточном Донбассе.

В пятницу Белый дом объявил о дополнительной военной поддержке в размере 150 миллионов долларов, включая артиллерийские снаряды, радиолокационные системы, способные обнаруживать артиллерийские снаряды, и другое оборудование.

Отвечая на вопрос о сообщениях о том, что Соединенные Штаты предоставили разведданные о Москве, представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что Украина получает «актуальные и своевременные» разведданные из Соединенных Штатов, но также получает помощь от других стран и сама принимает решения о том, как ее использовать.

«И если они решают что-то сделать с этим интеллектом, они принимают решения о том, как действовать в соответствии с ним», — сказал Кирби.

Официальные лица США настаивают на том, что это битва, которую президент Владимир Путин ведет против Украины, а не опосредованная война с Соединенными Штатами, и что помощь разведки остается в этих пределах.

История продолжается

Представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не знали заранее об атаке на корабль, являющийся флагманом российского Черноморского флота.

«Мы предоставляем им то, что мы считаем актуальной и своевременной информацией о российских подразделениях, что позволит им модифицировать и реализовать свою самооборону в меру своих возможностей. Законно, законно и ограниченно», — сказал Кирби.

Официальный представитель США заявил в четверг, что только Украина решила потопить Москву с помощью своих противокорабельных ракет. Но, учитывая атаки России на украинское побережье с моря, Соединенные Штаты предоставили «пакет разведданных», который включает в себя местонахождение этих кораблей, сказал чиновник, который не был уполномочен говорить публично и говорил на условиях анонимности.

Администрация Байдена активизировала обмен разведывательными данными с Украиной, а также поставки оружия и ракет, чтобы помочь ей отразить российское вторжение. Разоблачение поддержки США теракта в Москве происходит на фоне давления на Белый дом со стороны республиканцев, чтобы те сделали больше для поддержки украинского сопротивления, а также Опросы общественного мнения показывают, что некоторые американцы задаются вопросом Достаточно ли жестко Байден относится к России.

С тех пор, как Путин отдал приказ о вторжении в феврале, Белый дом пытался сбалансировать поддержку Украины, демократического союзника, и не делать ничего, что могло бы спровоцировать прямую войну между Путиным и союзниками США и НАТО. По мере того как война затягивалась, Белый дом наращивал свою военную и разведывательную поддержку. Удалите некоторые временные и географические границы О том, что Украина расскажет о возможных российских мишенях.

Чиновник, который говорил в четверг, сказал, что Соединенные Штаты не знали, что Украина планировала нанести удар по Москве, до тех пор, пока они не провели операцию.

Выступая ранее в четверг после сообщения New York Times о роли США в поддержке убийства российских генералов на Украине, Кирби сказал, что американские агентства «не предоставляют разведывательные данные о местонахождении старших военачальников на поле боя и не участвуют в принятии решений о нацеливании на украинских военных». военный.» .

«Украина объединяет информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с информацией, которую они собирают сами, а затем принимают собственные решения и предпринимают собственные действия», — сказал Кирби.

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Писатель Ассошиэйтед Пресс Зик Миллер.