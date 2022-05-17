США рассматривают возможность заблокировать выплаты по российскому долгу – Минфин

Соединенные Штаты рассматривают возможность заблокировать возможность России производить платежи держателям американских облигаций, позволив истечь основному освобождению на следующей неделе, заявил во вторник представитель администрации США.

Ранее во вторник агентство Bloomberg News сообщило, что администрация Байдена готовится к истечению срока действия исключения, как и было запланировано, 25 мая, что может приблизить Москву к грани дефолта.

«Вопрос находится в стадии изучения, но на данный момент у меня нет решения для проверки», — сказал чиновник агентству Рейтер. «Мы изучаем все варианты усиления давления на (президента России Владимира) Путина», — добавил он.



Bloomberg сообщил, что администрация решила не продлевать отказ, чтобы сохранить финансовое давление на Москву.

После российского вторжения в Украину были введены западные санкции, запрещающие вести дела с Министерством финансов, Центральным банком или Российским фондом национального благосостояния.

Тем не менее, временная генеральная лицензия 9A, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 2 марта, делает исключение для целей «получения процентов, дивидендов или выплат по истечении срока погашения в связи с заемным или собственным капиталом».

Эта лицензия позволяла Москве продолжать платить инвесторам и избегать дефолта по государственному долгу, а также позволяла американским инвесторам продолжать собирать купонные платежи.

Он истекает 25 мая, после чего до конца года у России еще будет около 2 миллиардов долларов в виде платежей по офшорным суверенным облигациям.

Некоторые участники рынка предположили, что администрация Байдена может продлить освобождение, чтобы не наказывать держателей облигаций США.

Минфин США не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.