США рассматривают возможность заблокировать выплаты по российскому долгу – Минфин

Ранее во вторник агентство Bloomberg News сообщило, что администрация Байдена готовится к истечению срока действия исключения, как и было запланировано, 25 мая, что может приблизить Москву к грани дефолта.
«Вопрос находится в стадии изучения, но на данный момент у меня нет решения для проверки», — сказал чиновник агентству Рейтер. «Мы изучаем все варианты усиления давления на (президента России Владимира) Путина», — добавил он.
Bloomberg сообщил, что администрация решила не продлевать отказ, чтобы сохранить финансовое давление на Москву.
После российского вторжения в Украину были введены западные санкции, запрещающие вести дела с Министерством финансов, Центральным банком или Российским фондом национального благосостояния.
Тем не менее, временная генеральная лицензия 9A, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 2 марта, делает исключение для целей «получения процентов, дивидендов или выплат по истечении срока погашения в связи с заемным или собственным капиталом».
Эта лицензия позволяла Москве продолжать платить инвесторам и избегать дефолта по государственному долгу, а также позволяла американским инвесторам продолжать собирать купонные платежи.
Он истекает 25 мая, после чего до конца года у России еще будет около 2 миллиардов долларов в виде платежей по офшорным суверенным облигациям.
Некоторые участники рынка предположили, что администрация Байдена может продлить освобождение, чтобы не наказывать держателей облигаций США.
Минфин США не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».