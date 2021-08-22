США рассматривают возможность заказа коммерческих авиакомпаний для помощи в эвакуации афганцев

ВАШИНГТОН – Администрация Байдена планирует увеличить объем воздушных перевозок из Кабула путем подготовки к тому, чтобы заставить крупные американские авиалинии помогать перевозить десятки тысяч людей. Эвакуирован из Афганистана, с увеличением количества военных баз США, которые могут разместить афганцев.

Ожидается, что Белый дом рассмотрит вопрос об активации Гражданского резервного воздушного флота, или CRAF, созданного в 1952 году после строительства Берлинского воздушного моста после Второй мировой войны, чтобы предоставить почти 20 коммерческих самолетов от пяти авиакомпаний для усиления военных усилий США. По словам официальных лиц США, перемещение афганских эвакуированных с баз в этом районе.

Официальные лица заявили, что чиновники изучают альтернативы наращиванию усилий по эвакуации, которые включают увеличение количества баз в этом районе, чтобы уменьшить перенаселенность, шаг, который может увеличить использование гражданских авиалиний или избежать необходимости в них. Дополнительные военные базы в Соединенных Штатах также были выделены для обеспечения жильем эвакуированных афганцев.

Гражданские самолеты не будут летать в Кабул и вылетать из него, попавших под власть талибов 15 августа, заявили официальные лица. Вместо этого пилоты и экипажи коммерческих авиакомпаний помогут перевезти тысячи афганцев и других людей, застрявших на американских базах в Катаре, Бахрейне и Германии.

Вовлечение коммерческих самолетов ослабило бы давление на эти базы, которые быстро заполняются афганскими эвакуированными лицами, поскольку Соединенные Штаты расширяют свои усилия по их выводу из аэропорта Кабула. Тысячи афганцев находятся под угрозой возмездия со стороны талибов за их связь с войсками США Я затопил аэропорт прошлая неделя.