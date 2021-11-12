США, Россия, Китай и Пакистан встречаются, чтобы обсудить Афганистан по мере углубления гуманитарного кризиса

Встреча состоится через несколько недель после того, как в Москве прошла аналогичная дискуссия, в которой США не участвовали. В четверг специальный представитель США Том Уэст принял участие в переговорах «тройки» в расширенном составе.

Расширенная тройка «(е) выразила свою глубокую озабоченность тяжелой гуманитарной и экономической ситуацией в Афганистане и подтвердила свою непоколебимую поддержку народу Афганистана» и «(ж) воспользовалась экстренной гуманитарной помощью международного сообщества в Афганистане. и выразил серьезную обеспокоенность по поводу экономического коллапса, резкого обострения гуманитарного кризиса и новой волны беженцев ».

Дэвид Бисли из Всемирной продовольственной программы заявил в четверг, что «самый серьезный гуманитарный кризис в мире разворачивается» в Афганистане, где более 22 миллионов человек могут столкнуться с угрозой голода.

В совместном заявлении «(а) признается обеспокоенность международных гуманитарных организаций по поводу серьезных проблем с ликвидностью в стране, и они обязываются и впредь уделять внимание мерам по облегчению доступа к законным банковским услугам». Талибан не имеет доступа к миллиардам долларов резервов Центрального банка Афганистана, большая часть которых заморожена в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты, Россия, Китай и Пакистан призвали Талибан разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ и «(а) стремление к продолжению практического взаимодействия с Талибаном для поощрения проведения умеренной и осмотрительной политики, которая может помочь в достижении стабильного и процветающего Афганистана как как можно скорее », — говорится в совместном заявлении. Соединенные Штаты вступили в контакт с временным правительством талибов, которое пришло к власти после капитуляции бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, но еще не признало его и после захвата значительной части Афганистана в ходе быстрой военной кампании. READ Аргентинский судья предъявил обвинение испанскому министру времен Франко в умышленном убийстве Межведомственная делегация США высокого уровня встретилась с представителями Талибана в течение нескольких дней в Дохе в прошлом месяце. Спецпредставитель США, выступая перед журналистами из Брюсселя в начале этой недели, сказал, что США готовятся к очередной межведомственной встрече с талибами. Временное правительство талибов — все мужчины и члены сети «Талибан» и Хаккани — наложило серьезные ограничения в обществе, особенно в отношении женщин. В совместном заявлении отмечалось, что «(c) Талибан работает с другими афганцами, чтобы предпринять шаги по формированию представительного и открытого правительства, которое уважает права всех афганцев и предоставляет женщинам и девочкам равные права на участие во всех аспектах жизни афганского общества». Четыре страны «заявили о неизменной приверженности Талибана обеспечению безопасного проезда всех желающих совершить поездку в Афганистан и из Афганистана и призвали к быстрому прогрессу с наступлением зимы в создании аэропортов по всей стране, которые могут принимать коммерческие перевозки. бегства и необходимы для обеспечения непрерывного потока гуманитарной помощи ». На брифинге с журналистами специальный представитель США Уэст сказал: «Талибан в значительной степени выполнил свои обязательства перед нами, позволив афганцам, перед которыми мы имеем особые обязательства, а также гражданам США и ЛНР покинуть страну, в частности, в течение последних нескольких недель». «Настоящая проблема» безопасного прохода — «потенциально логистическая, особенно по мере приближения зимних месяцев», — сказал Уэст, отметив, что способность кабульского аэропорта работать зимой «под вопросом». Расширенная тройка »(с) самым решительным образом подчеркнула недавние террористические нападения в Афганистане и призвала Талибан разорвать связи со всеми международными террористическими группировками, демонтировать и решительно ликвидировать их и освободить место для действий любой террористической организации внутри страны. страна.» READ Землетрясение в Пакистане: после землетрясения силой 5,9 балла в провинции Белуджистан погибло не менее 20 человек На этой неделе Уэст заявил журналистам, что Соединенные Штаты «обеспокоены эскалацией атак ИГИЛ-К» и хотят, чтобы Талибан победил их. «Мы хотим, чтобы талибы преуспели в противостоянии ИГИЛ в Хорасане. Я думаю, что они предпринимают очень активные усилия против этой группировки», — сказал он. «Мы осуждаем гибель ни в чем не повинных афганцев в последние недели в результате коварных атак ИГИЛ по всей стране». «Что касается других группировок, посмотрите, у« Аль-Каиды »все еще есть присутствие в Афганистане, и мы очень обеспокоены этим, и это является предметом нашей постоянной озабоченности в нашем диалоге с талибами», — добавил он.