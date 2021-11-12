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США, Россия, Китай и Пакистан встречаются, чтобы обсудить Афганистан по мере углубления гуманитарного кризиса

12 ноября, 2021
Toma Kulikov
По словам А. Совместное заявление из 15 баллов Выдан Министерством иностранных дел Пакистана.

Встреча состоится через несколько недель после того, как в Москве прошла аналогичная дискуссия, в которой США не участвовали. В четверг специальный представитель США Том Уэст принял участие в переговорах «тройки» в расширенном составе.

Расширенная тройка «(е) выразила свою глубокую озабоченность тяжелой гуманитарной и экономической ситуацией в Афганистане и подтвердила свою непоколебимую поддержку народу Афганистана» и «(ж) воспользовалась экстренной гуманитарной помощью международного сообщества в Афганистане. и выразил серьезную обеспокоенность по поводу экономического коллапса, резкого обострения гуманитарного кризиса и новой волны беженцев ».

Дэвид Бисли из Всемирной продовольственной программы заявил в четверг, что «самый серьезный гуманитарный кризис в мире разворачивается» в Афганистане, где более 22 миллионов человек могут столкнуться с угрозой голода.

В совместном заявлении «(а) признается обеспокоенность международных гуманитарных организаций по поводу серьезных проблем с ликвидностью в стране, и они обязываются и впредь уделять внимание мерам по облегчению доступа к законным банковским услугам».

Талибан не имеет доступа к миллиардам долларов резервов Центрального банка Афганистана, большая часть которых заморожена в Соединенных Штатах.

Соединенные Штаты, Россия, Китай и Пакистан призвали Талибан разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ и «(а) стремление к продолжению практического взаимодействия с Талибаном для поощрения проведения умеренной и осмотрительной политики, которая может помочь в достижении стабильного и процветающего Афганистана как как можно скорее », — говорится в совместном заявлении.

Соединенные Штаты вступили в контакт с временным правительством талибов, которое пришло к власти после капитуляции бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, но еще не признало его и после захвата значительной части Афганистана в ходе быстрой военной кампании.

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Межведомственная делегация США высокого уровня встретилась с представителями Талибана в течение нескольких дней в Дохе в прошлом месяце. Спецпредставитель США, выступая перед журналистами из Брюсселя в начале этой недели, сказал, что США готовятся к очередной межведомственной встрече с талибами.

Временное правительство талибов — все мужчины и члены сети «Талибан» и Хаккани — наложило серьезные ограничения в обществе, особенно в отношении женщин.

В совместном заявлении отмечалось, что «(c) Талибан работает с другими афганцами, чтобы предпринять шаги по формированию представительного и открытого правительства, которое уважает права всех афганцев и предоставляет женщинам и девочкам равные права на участие во всех аспектах жизни афганского общества».

Четыре страны «заявили о неизменной приверженности Талибана обеспечению безопасного проезда всех желающих совершить поездку в Афганистан и из Афганистана и призвали к быстрому прогрессу с наступлением зимы в создании аэропортов по всей стране, которые могут принимать коммерческие перевозки. бегства и необходимы для обеспечения непрерывного потока гуманитарной помощи ».

На брифинге с журналистами специальный представитель США Уэст сказал: «Талибан в значительной степени выполнил свои обязательства перед нами, позволив афганцам, перед которыми мы имеем особые обязательства, а также гражданам США и ЛНР покинуть страну, в частности, в течение последних нескольких недель».

«Настоящая проблема» безопасного прохода — «потенциально логистическая, особенно по мере приближения зимних месяцев», — сказал Уэст, отметив, что способность кабульского аэропорта работать зимой «под вопросом».

Расширенная тройка »(с) самым решительным образом подчеркнула недавние террористические нападения в Афганистане и призвала Талибан разорвать связи со всеми международными террористическими группировками, демонтировать и решительно ликвидировать их и освободить место для действий любой террористической организации внутри страны. страна.»

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На этой неделе Уэст заявил журналистам, что Соединенные Штаты «обеспокоены эскалацией атак ИГИЛ-К» и хотят, чтобы Талибан победил их.

«Мы хотим, чтобы талибы преуспели в противостоянии ИГИЛ в Хорасане. Я думаю, что они предпринимают очень активные усилия против этой группировки», — сказал он. «Мы осуждаем гибель ни в чем не повинных афганцев в последние недели в результате коварных атак ИГИЛ по всей стране».

«Что касается других группировок, посмотрите, у« Аль-Каиды »все еще есть присутствие в Афганистане, и мы очень обеспокоены этим, и это является предметом нашей постоянной озабоченности в нашем диалоге с талибами», — добавил он.

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