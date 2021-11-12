Через несколько недель после аналогичных дебатов в Москве Соединенные Штаты не участвовали. В четверг специальный представитель США Том Уэст принял участие в расширенных трехсторонних переговорах.
Трио в расширенном составе «(е) выразило глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной и экономической ситуацией в Афганистане и подтвердило свою непоколебимую поддержку народу Афганистана» («) приветствовало безотлагательную потребность в гуманитарной помощи Афганистану и выразило серьезную озабоченность по поводу экономической и экономический спад. Грядущий гуманитарный кризис и возможность новой волны беженцев ».
Представитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил в четверг, что «самый тяжелый гуманитарный кризис в мире разворачивается» в Афганистане, где более 22 миллионов человек находятся под угрозой голода.
В Совместном отчете «(а) признается озабоченность международных гуманитарных организаций по поводу серьезных проблем с движением денежных средств в стране, и мы намерены продолжать уделять внимание мерам по облегчению доступа к надлежащим банковским услугам».
У талибов нет доступа к миллиардам долларов в центральном банке Афганистана, большая часть которых заморожена в Соединенных Штатах.
Он призвал Соединенные Штаты, Россию, Китай и Пакистан предоставить талибам беспрепятственный гуманитарный доступ и поощрять (а) жадное проведение умеренной и разумной политики для продолжения практического взаимодействия с Талибаном, что поможет достичь стабильности и процветания. Афганистан как можно скорее «.
Соединенные Штаты были вовлечены, но не были признаны временным правительством Талибана, которое пришло к власти после капитуляции бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.
Временная делегация США на высоком уровне встретилась с представителями Талибана на нескольких дневных встречах в Дохе в прошлом месяце. Выступая перед журналистами из Брюсселя в начале этой недели, специальный посланник США заявил, что США готовятся к новому раунду переговоров с талибами.
Временное правительство талибов, в которое входят все мужчины и члены сети «Талибан» и Хаккани, ввело серьезные социальные ограничения, особенно в отношении женщин.
Совместное заявление «(c) включает Талибан для работы с другими афганцами, чтобы предпринять шаги по созданию инклюзивного и представительного правительства, которое уважает права всех афганцев и предоставляет женщинам и девочкам равные права на участие во всех аспектах Афганистана».
Все четыре страны приветствовали неизменную приверженность Талибана << (w) разрешить всем, кто хочет поехать в Афганистан, пройти безопасно, и способствовать быстрому прогрессу в создании аэропортов по всей стране, которые могут принимать коммерческие рейсы по мере приближения зимы. Транспорт имеет важное значение для обеспечения возможности непрерывный поток гуманитарной помощи ".
На пресс-конференции спецпредставитель США Уэст сказал: «Талибан дал нам огромные обязательства. Мы должны взять на себя особое обязательство и позволить американским гражданам и ЛНР покинуть страну, особенно в последние несколько недель».
Уэст сказал, что «реальной проблемой» на пути к безопасному маршруту является «потенциальная логистика, особенно когда мы путешествуем в зимние месяцы», отметив, что пропускная способность кабульского аэропорта зимой «сомнительна».
Расширенная тройка «(c) решительно осудила недавние террористические атаки в Афганистане и призвала Талибан разорвать связи со всеми международными террористическими группами, ликвидировать их и решительно уничтожить и отрицать любую террористическую организацию, действующую в стране».
На этой неделе Уэст заявил журналистам, что «Соединенные Штаты обеспокоены эскалацией атак ИГИЛ-Q и хотят, чтобы Талибан победил их».
«Мы хотим, чтобы Талибан победил ISIS-Cake. Я думаю, что они предпринимают очень серьезные усилия против этой группировки», — сказал он. «Мы осуждаем ни в чем не повинные человеческие жертвы в Афганистане в последние недели из-за ужасающих атак организации ИГИЛ-Q по всей стране».
«Что касается других группировок, посмотрите, Аль-Каида продолжает присутствовать в Афганистане, и мы очень обеспокоены этим, и это проблема, которая продолжает беспокоить нас в нашем диалоге с Талибаном», — добавил он.
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