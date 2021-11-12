Согласно отчету, представители четырех стран, известных как «Расширенный треугольник», «встретились с высокопоставленными представителями Талибана с одной стороны» встречи в Исламабаде. Совместное заявление из 15 пунктов Опубликовано Министерством иностранных дел Пакистана.

Через несколько недель после аналогичных дебатов в Москве Соединенные Штаты не участвовали. В четверг специальный представитель США Том Уэст принял участие в расширенных трехсторонних переговорах.

Трио в расширенном составе «(е) выразило глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной и экономической ситуацией в Афганистане и подтвердило свою непоколебимую поддержку народу Афганистана» («) приветствовало безотлагательную потребность в гуманитарной помощи Афганистану и выразило серьезную озабоченность по поводу экономической и экономический спад. Грядущий гуманитарный кризис и возможность новой волны беженцев ».

Представитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил в четверг, что «самый тяжелый гуманитарный кризис в мире разворачивается» в Афганистане, где более 22 миллионов человек находятся под угрозой голода.

В Совместном отчете «(а) признается озабоченность международных гуманитарных организаций по поводу серьезных проблем с движением денежных средств в стране, и мы намерены продолжать уделять внимание мерам по облегчению доступа к надлежащим банковским услугам». У талибов нет доступа к миллиардам долларов в центральном банке Афганистана, большая часть которых заморожена в Соединенных Штатах. Он призвал Соединенные Штаты, Россию, Китай и Пакистан предоставить талибам беспрепятственный гуманитарный доступ и поощрять (а) жадное проведение умеренной и разумной политики для продолжения практического взаимодействия с Талибаном, что поможет достичь стабильности и процветания. Афганистан как можно скорее «. Соединенные Штаты были вовлечены, но не были признаны временным правительством Талибана, которое пришло к власти после капитуляции бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани. Временная делегация США на высоком уровне встретилась с представителями Талибана на нескольких дневных встречах в Дохе в прошлом месяце. Выступая перед журналистами из Брюсселя в начале этой недели, специальный посланник США заявил, что США готовятся к новому раунду переговоров с талибами. READ Европейцы раскололи Россию после саммита Байдена с Путиным Временное правительство талибов, в которое входят все мужчины и члены сети «Талибан» и Хаккани, ввело серьезные социальные ограничения, особенно в отношении женщин. Совместное заявление «(c) включает Талибан для работы с другими афганцами, чтобы предпринять шаги по созданию инклюзивного и представительного правительства, которое уважает права всех афганцев и предоставляет женщинам и девочкам равные права на участие во всех аспектах Афганистана». Все четыре страны приветствовали неизменную приверженность Талибана << (w) разрешить всем, кто хочет поехать в Афганистан, пройти безопасно, и способствовать быстрому прогрессу в создании аэропортов по всей стране, которые могут принимать коммерческие рейсы по мере приближения зимы. Транспорт имеет важное значение для обеспечения возможности непрерывный поток гуманитарной помощи ". На пресс-конференции спецпредставитель США Уэст сказал: «Талибан дал нам огромные обязательства. Мы должны взять на себя особое обязательство и позволить американским гражданам и ЛНР покинуть страну, особенно в последние несколько недель». Уэст сказал, что «реальной проблемой» на пути к безопасному маршруту является «потенциальная логистика, особенно когда мы путешествуем в зимние месяцы», отметив, что пропускная способность кабульского аэропорта зимой «сомнительна». Расширенная тройка «(c) решительно осудила недавние террористические атаки в Афганистане и призвала Талибан разорвать связи со всеми международными террористическими группами, ликвидировать их и решительно уничтожить и отрицать любую террористическую организацию, действующую в стране». На этой неделе Уэст заявил журналистам, что «Соединенные Штаты обеспокоены эскалацией атак ИГИЛ-Q и хотят, чтобы Талибан победил их». «Мы хотим, чтобы Талибан победил ISIS-Cake. Я думаю, что они предпринимают очень серьезные усилия против этой группировки», — сказал он. «Мы осуждаем ни в чем не повинные человеческие жертвы в Афганистане в последние недели из-за ужасающих атак организации ИГИЛ-Q по всей стране». READ Россия сообщила о самом высоком ежедневном числе погибших в правительстве-19 в этом году «Что касается других группировок, посмотрите, Аль-Каида продолжает присутствовать в Афганистане, и мы очень обеспокоены этим, и это проблема, которая продолжает беспокоить нас в нашем диалоге с Талибаном», — добавил он.