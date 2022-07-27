США сделали предложение России об обмене пленными

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты сделали России «существенное» предложение вернуть несправедливо задержанных звезд WNBA Бритни Грейнер и Пола Уилана, которые также отбывают тюремный срок в России.

CNN сообщил Что Соединенные Штаты предложили Виктору Буту, российскому торговцу оружием по прозвищу «Торговец смертью», в обмен на обмен пленными. В апреле бывший морской пехотинец США Тревор Рид был освобожден из российской колонии по обмену заключенными.

Блинкин добавил, что будет общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это было первое публичное признание сделки, которая могла включать обмен пленными или устранение санкций, введенных против страны после ее вторжения в Украину.

«Я надеюсь, что, поговорив с министром иностранных дел Лавровым, я смогу приложить усилия, чтобы вернуть их домой», — сказал Блинкен.

Блинкен сказал, что президент Джо Байден принимал непосредственное участие в переговорах и подписал предложение Москве.

Президент «подписывает любое наше предложение, особенно когда речь идет об американцах, произвольно задержанных за границей, в том числе в этом конкретном случае», — сказал Блинкен.

Он сказал, что соглашение США об освобождении американца Тревора Рида показывает, что Байден «готов принимать трудные решения, если это означает безопасное возвращение американцев».

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«Есть преимущество в том, чтобы направлять русским четкие и прямые сообщения о наших основных приоритетах. К ним относятся возвращение Бритни Гренье и Пола Уилана, а также последующие действия по соглашению о зерне», — добавил Блинкен.

Грейнер предстала перед судом в шестой раз с тех пор, как 1 июля начался судебный процесс над ней. Ее задержали по обвинению в хранении наркотиков за то, что она носила пакеты с марихуаной во время поездки в страну 17 февраля. Уилан уполномочен до 20 декабря, а с 2018 года находится под стражей и отбывает 16-летний тюремный срок по обвинению в шпионаже в конфликтах США.

Грейнер впервые дал показания в среду, и Джон Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности, указал, что сейчас самое время поделиться своими усилиями.

«Не было принято решение говорить об этих проблемах легкомысленно», — сказал Кирби. «Мы тщательно продумываем каждый шаг. Могу пообещать вам, что решение рассказать об этом было принято в одном ключе и в контексте того, что происходит в обоих случаях».

Кирби сказал, что правительство пыталось связаться с обеими семьями до пресс-конференции Блинкена. Он сказал, что подробностей по-прежнему мало, потому что Соединенные Штаты не хотят вести открытые переговоры, но хотят, чтобы американцы и весь мир знали, что этот вопрос решается.

Дэвид Уилан, брат Пола Уилана, сказал USA TODAY: «Мы благодарны за то, что администрация Байдена ищет способы вернуть Пола домой. Публичное объявление любой франшизы любого рода показалось мне необычным. Я слышал об одном, прежде чем принять его. надеюсь, что министр иностранных дел Лавров и президент Путин открыты для этого предложения. Было бы здорово, если бы Пол вернулся домой».

Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы в 2012 году за сговор с целью продажи оружия людям, которые планировали убить американцев.

«Он плохой парень», — сказал USA TODAY Sports Роб Салл, бывший переговорщик с ФБР по захвату заложников.

Салл сказал, что любая сделка с его участием будет включать нескольких американских заключенных. Блинкен не прокомментировал реакцию России на шоу, хотя CNN сообщил, что оно было развернуто в прошлом месяце.

«Я бы не стал это описывать, — сказал Блинкен. «Мой интерес и сосредоточенность на том, чтобы как можно лучше добиться «да».

«Это то, на чем мы сосредоточены 24/7».

WNBA и Ассоциация игроков не сразу ответили на запросы о комментариях.

Содействие: Линдси Шнелл; Служба новостей

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