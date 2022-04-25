США скоро вновь откроют посольство в Киеве, заявив, что Россия не достигла целей войны

Вашингтон выделяет 713 миллионов долларов на военную помощь

Россия призвала Вашингтон прекратить поставки оружия Киеву

Дипломаты США возвращаются в Украину в знак поддержки

Возгорание произошло на российском складе ГСМ у границы с Украиной

Киев (Рейтер) — Соединенные Штаты скоро вновь откроют свое посольство в Украине, заявил высокопоставленный американский дипломат в понедельник после того, как посетил Киев и министра обороны США, пообещав дополнительную военную помощь и высоко оценив борьбу с вторжением России.

И госсекретарь Энтони Блинкен, и министр обороны Ллойд Остин заявили, что тот факт, что мы смогли приехать в украинскую столицу, свидетельствует об их решимости заставить Москву отказаться от нападения на Киев в прошлом месяце.

«То, что вы сделали, чтобы отбиться от русских в битве под Киевом, экстраординарно и откровенно вдохновляет остальной мир», — сказал Остин президенту Владимиру Зеленскому на ночном совещании после поездки на поезде из Польши. «Мы здесь, чтобы поддержать вас всеми возможными способами».

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Блинкин высоко оценил успех Украины «в отражении ужасающей российской агрессии».

«Что касается целей войны с Россией, то Россия уже потерпела поражение, а Украина уже добилась успеха», — сказал Блинкен на брифинге в Польше на обратном пути.

«Мы хотим, чтобы Россия стала настолько слабой, что не смогла бы сделать то, что она сделала во время вторжения в Украину», — сказал Остин.

Официальные лица США заявили, что Остин и Блинкен пообещали выделить Украине и другим странам региона новую помощь в размере 713 миллионов долларов. Один чиновник сказал, что дополнительная военная помощь Украине в размере 322 миллионов долларов увеличит общую помощь США в области безопасности с момента вторжения примерно до 3,7 миллиарда долларов. Это поможет украинским вооруженным силам перейти на более совершенные вооружения и системы ПВО, по сути совместимые с НАТО, добавил чиновник. Прочитайте больше

Посол России в Вашингтоне заявил, что Москва направила дипломатическую ноту с требованием прекратить поставки американского оружия в Украину. Прочитайте больше

Россия последовательно отрицала свое намерение свергнуть украинское правительство. Западные страны говорят, что это было их целью с самого начала, но им не удалось противостоять украинскому сопротивлению.

Всего несколько недель назад Киев был прифронтовым городом, где ввели комендантский час и бомбили, десятки тысяч российских солдат сосредоточились на его северных окраинах, а жители укрылись от артиллерии на станциях метро.

Сегодня ближайшие российские войска находятся за сотни миль, в столицу возвращается нормальная жизнь, приезжают западные лидеры, страны вновь открывают свои посольства.

Блинкен сказал, что американские дипломаты сначала вернутся во Львов на западе страны, а через несколько недель вернутся в Киев. Белый дом объявил, что президент Джо Байден назначил Бриджит Бринк, которая сейчас является послом США в Словакии, новым посланником в Киеве. Должность была вакантной почти три года. Прочитайте больше

Но хотя Украина и отбила нападение на Киев, война была далека от завершения. Россия перегруппировалась и направила дополнительные войска на восток Украины. На прошлой неделе она начала там крупное наступление, пытаясь захватить восточные провинции, известные как Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обмениваются рукопожатием перед встречей на фоне продолжения нападения России на Украину в Киеве, Украина, 24 апреля 2022 года. Фото сделано 24 апреля 2022 года. Пресс-служба Президента Украины / Опубликовано через Reuters Прочитайте больше

Украинское государственное телевидение со ссылкой на государственную Украинскую железную дорогу сообщило, что в понедельник пять железнодорожных станций на западе и в центре Украины подверглись обстрелу, число жертв не уточняется. Александр Камышин, президент компании, сказал, что атаки произошли в течение часа.

Вся страна была подвергнута необычно длинному двухчасовому предупреждению о воздушном ударе в понедельник утром.

Через границу в Брянской области России, недалеко от северо-востока Украины, власти борются с масштабным пожаром на складе горючего.

Ни одна из сторон публично не связывает стрельбу с войной, но Россия обвинила Украину в нанесении удара вертолетом в этом регионе на прошлой неделе. Непроверенные фотографии в Интернете показали внезапный взрыв, а на других фотографиях были видны пожары в двух разных местах одновременно. В прошлом Украина отказывалась комментировать или отвергала обвинения в трансграничных ударах. Прочитайте больше

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предотвратила попытку поддерживаемых Западом украинских агентов убить высокопоставленного российского журналиста. ФСБ заявила, что арестовала группу, планировавшую убить Владимира Соловьева, ведущего ток-шоу на главном государственном телеканале России и одного из самых известных сторонников вторжения. Прочитайте больше

В понедельник Служба государственной безопасности Украины опровергла какие-либо планы убийства Соловьева.

В преддверии визита официальных лиц США Украина составила список вооружений, в которых США срочно нуждаются, таких как противоракетные комплексы, зенитные комплексы, бронетехника и танки, заявил в воскресенье NBC News помощник Зеленского Игорь Жовва.

Министерство обороны Великобритании в ежедневном отчете о конфликте заявило, что Россия мало продвинулась в некоторых частях Донбасса.

«Без достаточного количества элементов тылового и боевого обеспечения Россия еще не добилась значительного прорыва», — сказала она.

Относительное спокойствие в Киеве контрастирует с югом и востоком страны, где не утихает война.

Губернатор Полтавской области, расположенной в 320 км к юго-востоку от Киева, сообщил, что в результате российских ракетных ударов по нефтеперерабатывающему заводу и электростанции в Кременчуге погиб один человек и семеро получили ранения. Москва заявила, что уничтожила нефтедобывающие объекты.

Россия также обстреляла ракетами два города в центре Винницкой области, в результате чего погибло и ранено неустановленное количество человек, заявил губернатор области Сергей Борзов.

Украинский генеральный штаб описал российские бомбардировки и штурмы на большей части фронта на востоке, в том числе ракетные и бомбовые удары по огромным сталелитейным заводам в Мариуполе, где укрылись последние украинские защитники в городе, опустошенном за два месяца российской осады и бомбардировок. . Москва заявила, что открыла гуманитарный коридор, чтобы гражданские лица могли покинуть завод; В Киеве заявили, что договоренности достигнуто не было.

Москва, которая описывает свои действия на Украине как «специальную военную операцию», отрицает, что нацелилась на мирных жителей.

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Дополнительное освещение журналистами Reuters. Написано Майклом Перри, Питером Графом и Томасом Яновски; Под редакцией Кларенса Фернандеса, Филиппы Флетчер и Марка Хайнриха

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