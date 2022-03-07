США собирают доказательства военных преступлений

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы в Вильнюсе, Литва, 7 марта 2022 года.
Оливье Дулери | Рейтер
Примечание редактора: эта статья содержит графическое изображение солдат, убирающих человеческие останки.
Представитель Совета национальной безопасности заявил NBC News в понедельник, что Соединенные Штаты собирают доказательства возможных военных преступлений, совершенных Россией во время ее продолжающегося вторжения в Украину.
Представитель заявил, что Соединенные Штаты также расследуют возможные нарушения прав человека и международного права со стороны России.
Заявление прозвучало на фоне широкого осуждения России за нападение на Украину, которое включало бомбардировку жилых районов и привело к бегству из страны более 1,5 миллиона беженцев.
«Мы потрясены жестокой тактикой России и растущим числом ни в чем не повинных мирных жителей, убитых в результате российских ударов, которые, как утверждается, наносились по школам, больницам, детским садам, детским домам, многоквартирным домам и тем, кто бежал по гуманитарным коридорам», — сказал представитель. Новости Эн-Би-Си.
«Мы собираем доказательства потенциальных военных преступлений, нарушений прав человека и международного гуманитарного права», — заявили они. «Мы поддерживаем ответственность, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование, где это уместно».
Ранее в понедельник посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудил президента России Владимира Путина за его «неоправданную войну».
Посол Майкл Карпентер также сообщил, что в прошлый четверг 45 стран-участниц запустили так называемый Московский механизм документирования и сбора доказательств нарушений Россией международного права.
Он сказал, что отчет об этом расследовании будет представлен в Международный уголовный суд и Международный суд, «чтобы лица на всех уровнях были привлечены к ответственности».
«Жестокость этой войны отвратительна и душераздирающа», — сказал Карпентер.
«Дети, прадедушки и прадедушки были убиты в своих домах, а семьи были вынуждены покинуть свою страну из-за постоянных ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал он.
Примечание редакции: Графический контент / Полицейские готовятся вынести тела прохожих, погибших в результате вчерашнего авиаудара по главной киевской телебашне в Киеве 2 марта 2022 года.
Арис Мессинес | Агентство Франс-Пресс | Гетти Изображений
«Коррумпированность всего поразительна».
Карпентер сослался на соглашение России в субботу и воскресенье об открытии гуманитарного коридора за пределами городов Волновака и Мариуполь, а затем разбомбил его, поскольку мирные жители начали бежать по нему.
«Это чистое зло», — сказал он.
Посол также отметил, что в понедельник Россия предложила украинцам бежать из районов, подвергшихся нападению России, направляясь в Россию и Беларусь, которые являются союзниками.
«Это верх иронии», — сказал Карпентер.
Государственный секретарь Энтони Блинкен Для CNN в воскресенье«Мы видели очень достоверные сообщения о преднамеренных нападениях на мирных жителей, которые представляли бы собой военное преступление. Мы видели очень достоверные сообщения об использовании определенного оружия».
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