США собирают доказательства военных преступлений

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступает на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы в Вильнюсе, Литва, 7 марта 2022 года.

Примечание редактора: эта статья содержит графическое изображение солдат, убирающих человеческие останки.

Представитель Совета национальной безопасности заявил NBC News в понедельник, что Соединенные Штаты собирают доказательства возможных военных преступлений, совершенных Россией во время ее продолжающегося вторжения в Украину.

Представитель заявил, что Соединенные Штаты также расследуют возможные нарушения прав человека и международного права со стороны России.

Заявление прозвучало на фоне широкого осуждения России за нападение на Украину, которое включало бомбардировку жилых районов и привело к бегству из страны более 1,5 миллиона беженцев.

«Мы потрясены жестокой тактикой России и растущим числом ни в чем не повинных мирных жителей, убитых в результате российских ударов, которые, как утверждается, наносились по школам, больницам, детским садам, детским домам, многоквартирным домам и тем, кто бежал по гуманитарным коридорам», — сказал представитель. Новости Эн-Би-Си.