США согласились передать Украине конфискованные активы попавших под санкции олигархов

Соединенные Штаты впервые передали активы, конфискованные у пострадавших от санкций российских олигархов, для отправки в Украину для восстановления раздираемой войной страны.

Разрешение поступило в среду от генерального прокурора Меррика Гарланда, который заявил, что дополнительные шаги такого рода будут неизбежны. «Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств для восстановления Украины, она не будет последней», — говорится в заявлении.

Этот шаг был предпринят на фоне растущих дебатов среди союзников Украины на Западе и во всем мире по поводу того, в какой степени захваченные российские активы могут быть использованы для финансирования масштабных усилий по восстановлению, которые, как ожидается, будут активизированы, если конфликт закончится.

Действия Гарланда связаны с обвинительным актом, выдвинутым в прошлом году против Константина Малофеева, российского инвестора и основателя пропутинской медиа-империи, которого обвинили в нарушении санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма Москвой в 2014 году.

Прокурор заявил, что миллионы долларов были конфискованы «со счета в финансовом учреждении США, что можно проследить до нарушений санкций Малофеевым». В феврале, после встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, Гарланд разрешил использовать деньги «в Украине для возмещения ущерба, нанесенного несправедливой войной России».

В среду он сообщил, что деньги переданы Госдепартаменту США и будут использованы для этой цели.

После полномасштабного вторжения России в Украину американские и западные официальные лица спорят о том, сколько они могут использовать захваченные российские активы, чтобы помочь Украине. В прошлом году президент Джо Байден принял закон, облегчивший этот процесс в Вашингтоне.

Не было ясно, как именно Украина будет использовать переданные активы в этом случае или когда они будут переданы Киеву. Но это важный момент в экономической реакции Вашингтона на войну, как раз в тот момент, когда министры финансов G7 готовятся собраться в Японии на встречу перед саммитом лидеров в Хиросиме в конце этого месяца.