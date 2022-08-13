США сообщают Индии, что индийское судно использовалось для перенаправления топлива, связанного с Россией, в Нью-Йорк.

Заместитель управляющего Резервного банка Индии (RBI) Майкл Депабрата Батра прибывает на пресс-конференцию после обзора денежно-кредитной политики в Мумбаи, Индия, 6 февраля 2020 г. REUTERS/Francis Mascarenhas

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии в связи с ее использованием в начале этого года для экспорта топлива, изготовленного из российской нефти, в Нью-Йорк через морские перевозки, заявил в субботу высокопоставленный представитель индийского центрального банка.

Санкции США, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину в феврале, запрещают импорт в Соединенные Штаты энергоносителей российского происхождения, включая сырую нефть, очищенное топливо, дистилляты, уголь и газ.

«Вы знаете, что существуют санкции против людей, которые покупают российскую нефть, и Министерство финансов США проинформировало нас об этом», — заявил заместитель управляющего Резервным банком Индии Майкл Батра перед аудиторией государственных чиновников и деятелей в области финансов и банковского дела.

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«Оказывается, индийское судно встретило посреди морей российский нефтяной танкер, забрало нефть посреди морей, прибыло в порт в Гуджарате, там она была переработана и превращена в дистиллят. это на самом деле идет на создание одного», — сказал Батра на церемонии в Одише, воздвигнутой в честь 75-летия независимости Индии.

«Я воспроизвел этот корабль и плыл без цели. Среди морей я приветствовал цель, пока она не встала на свой курс и не направилась в Нью-Йорк. Вот как работает война. Она работает странным образом».

Батра не назвал корабль и не сообщил никаких других подробностей.

Посольство США в Нью-Дели не дало никаких комментариев.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, стала одним из крупнейших импортеров российской нефти после вторжения в Украину, ранее закупая ее очень мало. Читать далее

Россия традиционно является крупнейшим поставщиком военной техники в Индию, и Нью-Дели не осудил агрессию Москвы против Украины, хотя и призвал к прекращению насилия.

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(Отчетность Нидхи Вермы). Под редакцией Уильяма Малларда и Хью Лоусона

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