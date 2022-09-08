США: Сотни тысяч украинцев вынуждены бежать в Россию

Организация Объединенных Наций (Ассошиэйтед Пресс) — В среду Соединенные Штаты заявили, что у них есть доказательства того, что «сотни тысяч» граждан Украины были допрошены, задержаны и насильственно депортированы в Россию в ходе «цепи злодеяний» под надзором чиновников из российского президента.

Россия немедленно отклонила это утверждение как «фантазию», назвав его последним изобретением западной кампании по дезинформации.

Обвинение прозвучало во время заседания Совета Безопасности, созванного США и Албанией для обсуждения российских «операций по очистке».

Сюда входят украинцы, добровольно спасающиеся от войны на своей родине, и лица, насильственно перемещенные в Россию через ряд «фильтрационных пунктов», где предполагаемое обращение варьируется от допросов, сбора данных и обысков с раздеванием до остракизма и пыток и отправки в следственный изолятор в России и никогда видел снова.

мы. Посол Линда Томас Гринфилд заявила, что оценки из различных источников, включая российское правительство, показывают, что российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 000 до 1,6 миллиона украинцев. Она рассказала, что их отправляют в Россию, часто в изолированные районы ее дальневосточных регионов.

«Эти операции предназначены для выявления лиц, которых Россия считает несовместимыми или совместимыми со своим контролем», — сказал Томас Гринфилд. «И появляется все больше достоверных свидетельств того, что те, кто считался угрозой российскому контролю из-за предполагаемых проукраинских настроений, «исчезли» или подлежат дальнейшему аресту».

Она добавила, что президент России не только координирует процессы выдвижения кандидатов, но и предоставляет списки украинцев, которые будут подлежать ликвидации.

Было подсчитано, что были номинированы тысячи детей, сказала она, «некоторые из которых были разлучены со своими семьями и взяты из детских домов, прежде чем их отдали на усыновление в России». По данным США, только в июле «более 1800 детей из подконтрольных России районов Украины были переданы в Россию», сказала она.

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил Запад в попытке дискредитировать его страну.

Он сказал, что более 3,7 миллиона украинцев, в том числе 600 000 детей, уехали в Россию или в контролируемые Россией сепаратистские районы восточной Украины, но они «не содержатся в тюрьмах».

«Они свободно и добровольно живут в России, и никто не запрещает им переезжать и не запрещает выезжать из страны», — сказал он.

Небензя сказал, что эти украинцы прошли «процедуру регистрации, а не процедуру ликвидации», аналогичную процедуре для украинских беженцев в Польше и других странах ЕС.

Он заявил, что, поскольку «мы зря говорили о недавних спекуляциях и иллюзиях» в среду, Россия предлагает Совету Безопасности провести в четверг заседание «о реальных угрозах международному миру и безопасности, вызванных поставками иностранным государствам вооружений, и товары военного назначения в Украину».

Посол Франции Николя де Ривьер, нынешний президент Совета, назначил встречу на четверг во второй половине дня.

Это будет третье подряд заседание Совета безопасности по Украине. Во вторник совет провел заседание по просьбе России, чтобы заслушать ситуацию на Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины. Украина и Россия обвинили друг друга в бомбардировке объекта и угрозе возможной ядерной катастрофы.

Томас Гринфилд сказал, что Соединенные Штаты знают, что Россия будет отрицать использование фильтрации, «но есть простой способ проверить, правда ли что-либо из этого».

«Пусть ООН вмешается», — сказала она Небензя и другим членам совета. Разрешить доступ к независимым мониторам. Предоставьте доступ НПО. Разрешить гуманитарный доступ. Пусть мир увидит, что происходит».

Глава отдела по политическим вопросам ООН Розмари ДиКарло призвала к расследованию «чрезвычайно тревожных» и непрекращающихся утверждений о «насильственном перемещении, депортации и так называемых «лагерях очистки», находящихся в ведении Российской Федерации и ее местных сил.

Она призвала предоставить Организации Объединенных Наций доступ к украинцам, проживающим на территориях, находящихся под контролем России, и повторила, что Международный комитет Красного Креста и Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине «должны иметь свободный доступ ко всем лицам, задержанным в связи с с продолжающейся войной».

«Это включает в себя доступ к местам содержания украинских военнопленных и задержанных в Российской Федерации», — сказала она. «Обе стороны конфликта должны полностью соблюдать свои обязательства по международному праву».

Илзе Брандс Керис, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека, призвала Россию предоставить ее офису в Женеве доступ ко всем местам содержания под стражей. Она добавила, что любое усыновление украинских детей в России нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую изменение личного статуса ребенка, в том числе его гражданства.

Кахрас заявил, что Управление ООН по правам человека «подтверждает», что российские вооруженные силы и связанные с ними вооруженные группы подвергают гражданских лиц «ликвидационным» проверкам безопасности, которые, согласно полученным им заслуживающим доверия сообщениям, привели к многочисленным нарушениям прав человека, в том числе право на свободу и личную неприкосновенность профиль. и конфиденциальность.

Керес сказал, что СПЧ документально зафиксировал, что российские силы и их аффилированные компании подвергали украинцев физическим обыскам, которые иногда включали в себя наготу, расспросы об их личном прошлом, семейных отношениях, политических взглядах и лояльности, а также проверку мобильных устройств.

Бюро также задокументировало, что мужчины и женщины, предположительно связанные с украинскими военными или правительством, или придерживавшиеся проукраинских или антироссийских взглядов, «подвергались произвольным задержаниям, пыткам, жестокому обращению и насильственным исчезновениям» и доставлялись в исправительные колонии, сказал Хрейс.