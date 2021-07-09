США стремятся включить больше российских компаний в список «противников» – посол России – Бизнес и экономика

Вашингтон, 10 июля. В пятницу посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Министерства торговли США внести в черный список больше российских компаний является конфронтационным шагом Вашингтона.

«Это еще один конфронтационный шаг в сознательных усилиях Вашингтона по ограничению доступа отечественных компаний к технологиям высокой четкости из-за границы», – сказал он в заявлении, размещенном на странице посольства России в Facebook. «Это в корне противоречит заявлениям властей США, в том числе во время саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений».

«Он ссылается на списки экспортного контроля, в которые вошли московские компании, работающие в сфере микроэлектроники. При этом американская сторона снова не предоставила никаких подробностей о выявленных нарушениях. Они использовали пресловутый« потенциал » Фраза, в которой говорится, что компании якобы закупали в США электронные компоненты для некоторых российских военных программ.

«Такой подход не выдерживает критики», – добавил Антонов.

В пятницу Министерство торговли США заявило, что добавило шесть физических и юридических лиц из России в свой черный список. По данным властей США, компании были занесены в черный список за «попытки приобрести товары, в том числе товары американского происхождения, за деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

В частности, ООО «Тесон», группа компаний «Радиант» и ООО «Трейд-Компонент» «участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, потенциально для продвижения российских военных программ».

Включенные в листинг компании сталкиваются с более строгим экспортным контролем. Организации, занесенные в черный список, столкнутся с дополнительными лицензионными требованиями для экспорта и реэкспорта. Новые ограничения вступят в силу 12 июля.