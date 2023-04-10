США стремятся мобилизовать союзников для усиления давления на Россию и поддержки Украины

Андреа Шалал

ВАШИНГТОН, 10 апреля (Рейтер) — Администрация США стремится на этой неделе сплотить союзников, чтобы усилить экономическое давление на Россию в связи с ее агрессией на Украине и усилить поддержку Киева, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник министерства финансов США.

Согласно выдержкам, полученным Рейтер, заместитель министра финансов Джей Шамбо подчеркнет непоколебимую приверженность Америки Украине, когда представители мировых финансов соберутся в Вашингтоне в Институте Брукингса.

Шамбо, сопровождавший министра финансов Джанет Йеллен в Киеве в феврале, сказал, что нынешнее инфляционное давление нельзя отделить от войны и ее экономических последствий.

«Соединенные Штаты удваивают наши усилия по мобилизации нашей глобальной коалиции союзников на двусторонних весенних встречах министерства финансов в рамках непоколебимой приверженности Америки Украине», — сказал он в подготовленном выступлении. Это означает «увеличение экономической поддержки правительства и народа Украины и… продолжение отказа (президенту России Владимиру) Путину в доходах и военной технике, которые ему необходимы для продолжения его незаконной войны».

Шамбо сказал, что Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов, включая 23 миллиарда долларов в качестве бюджетной поддержки, в прошлом году и будут продолжать поддерживать раздираемую войной страну «до тех пор, пока это потребуется».

Он сказал, что важно помочь Украине предоставлять государственные услуги и продолжать экономическую деятельность, закладывая при этом основу для масштабного восстановления и долгосрочных потребностей в реконструкции.

Шамбо рассказал о четырехлетней программе МВФ на сумму 15,6 млрд долларов, утвержденной для Украины 31 марта. Это была еще одна важная форма поддержки и способ поддержать усилия Украины по укреплению надлежащего управления.

«Заглядывая вперед, пока Украина восстанавливается и перестраивается, ей потребуется широкий спектр донорской поддержки. Как международное сообщество, мы можем собраться вместе для решения самых насущных и конкретных потребностей — областей с высокой отдачей, которые помогут Украине перезапустить свою экономику. разрешите, — сказал он.

Казначейство вновь сосредоточилось на применении санкций, направленных на то, чтобы лишить Путина «доходов, технологий и материалов, необходимых для этого незаконного вторжения».

Западные санкции, эмбарго и ограничение цен на российскую нефть привели к тому, что Москва столкнулась с рекордным дефицитом, а ее доходы от нефти и газа сократились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, сказал Шамбо. (Отчетность Андреа Шалал; редактирование Чису Номияма)