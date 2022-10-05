США считают, что за убийством в России стояли украинцы

Он сказал: «У нас есть и другие цели на территории Украины, я имею в виду коллаборационистов и представителей руководства России, которые могут представлять ценность для сотрудников наших спецслужб, работающих в этой программе, но точно не Дугина».

Хотя подробности саботажа на территории, контролируемой Россией, окутаны тайной, украинское правительство тихо признало убийство российских чиновников на Украине и саботаж на российских оружейных заводах и складах.

Высокопоставленный украинский военный чиновник, попросивший не называть его имени из-за деликатности темы, заявил, что украинские силы с помощью местных боевиков совершали убийства и нападения на обвиняемых украинских коллаборационистов и российских чиновников на оккупированных украинских территориях. Среди них назначенный Кремлем глава Херсонской области, который в августе отравился и был доставлен в Москву для экстренного лечения.

Страны традиционно не обсуждают тайные действия других стран, опасаясь раскрытия своих собственных операций, но некоторые официальные лица США считают важным обуздать то, что они считают опасными авантюрами, особенно политические убийства.

Однако официальные лица США в последние дни пытались настаивать на том, что отношения между двумя правительствами остаются крепкими. Опасения США по поводу агрессивных тайных операций внутри России не привели к каким-либо известным изменениям в предоставлении разведывательной, военной и дипломатической поддержки правительству г-на Зеленского или службам безопасности Украины.

Во время телефонного разговора в субботу госсекретарь Энтони Дж. Блинкин сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что администрация Байдена «продолжит поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, усилив свои позиции в военном и дипломатическом отношении», по словам представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Представители Госдепартамента, Совета национальной безопасности, Пентагона и ЦРУ отказались комментировать оценку разведки.