США, Трамп извинился перед 26 друзьями и союзниками

Пол Манафорт, Роджер Стоун, Чарльз Кушнер. Они среди 26 человек, получивших помилование Дональда Трампа. В новой волне «помилования» президента были осуждены еще трое.

МанафортБывший глава избирательной кампании США, был причастен к расследованию проигрыша Russiangate, признан виновным в налоговом и банковском мошенничестве. КаменьДавний друг и бывший советник президента был приговорен в феврале к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за ложь перед Конгрессом в рамках расследования вмешательства России в выборы 2016 года. Трамп уже изменил приговор в июле. Чарльз Кушнер – Зять Трампа и отец советника Джареда Кушнера – ранее обвинялся в уклонении от уплаты налогов.





Во вторник Трамп уже помиловал 15 союзников, в том числе бывшего советника президента по избирательной кампании Джорджа Пападопулоса, который был втянут в расследование Russiangate. То же самое случилось с бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном.